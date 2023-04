Tổ chức tiệc ma túy trong nhà hàng ở Đà Nẵng

Ngày 2/4, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết vừa ra quyết định tạm giữ nhóm người tổ chức tiệc ma túy tại nhà hàng Ánh Tuyết ở phường Hòa Minh.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h30 ngày 31/3, Công an phường Hòa Minh phối hợp với Công an quận Liên Chiểu kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng Ánh Tuyết trên đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, thì phát hiện tại phòng 403 của nhà hàng có 7 người đang sử dụng ma túy.

Những người sử dụng ma túy gồm Nguyễn Anh Đức (SN 1987), Lê Minh Nhớ (SN 1993, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Trần Minh Thiện (SN 1992), Trần Duy Nghi (SN 1989); Trần Duy Thắm (SN 1982, cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), Phan Ngọc Vinh (SN 1985, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) và Lê Thìn (SN 1988, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Những người tham gia tiệc ma túy.

Lực lượng công an thu giữ một số tang vật, đồng thời test nhanh, kết quả cả 7 người dương tính với ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Anh Đức khai nhận mang ma túy đến quán đãi nhóm bạn, khi đang sử dụng thì bị bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Anh Đức để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính những người còn lại.