Tổ chức tiệc ma túy trong căn hộ cao cấp

Ngày 14/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cả 2 nhóm (cả nam và nữ) này đều thuê căn hộ hoặc villa hạng sang, biệt lập để cùng nhau tụ tập, tổ chức bay lắc nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Sáng 11/5, tại căn hộ cho thuê trên đường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường An Hải Bắc kiểm tra hành chính và phát hiện 6 người có hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Tang vật thu giữ được trong vụ án ngày 5/5.

6 người gồm: Hồ Văn Sang (SN 1989, trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Văn Bình (SN 1996, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mai (SN 2003, trú huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang). Hoàng Thị Mỹ Doanh (SN 1989, trú huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Trịnh Văn Nam (SN 1993, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Ngọc Trân (SN 2005, trú huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Trong số 6 người trên, Trịnh Văn Nam đã từng bị Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm một viên nén màu xanh (nghi là ma túy thuốc lắc), gói nylon chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy loại Ketamine), dụng cụ để sử dụng ma túy, bộ loa đèn.

Cơ quan công an sau đó đã củng cố hồ sơ, ra quyết định tạm giữ Sang, Bình, Mai, Doanh và Nam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh đối với Trân để làm rõ hành vi liên quan.

Trước đó, sáng 5/5, tại căn villa trên địa bàn phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhóm 5 người có hành vi sử dụng ma túy (thuốc lắc và Ketamin) trái phép.

Cơ quan công an ra quyết định tạm giữ 2 người về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Tang vật thu giữ gồm 3 viên nén màu xanh (nghi là ma túy thuốc lắc), gói tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy loại Ketamin), bình chứa khí NO2, dụng cụ để sử dụng ma túy, bộ loa đèn.

Cơ quan công an cũng ra quyết định xử phạt hành chính 3 người liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ có hay không hành vi tham gia tổ chức sử dụng ma túy trái phép.