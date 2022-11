Tổ chức sử dụng ma túy trong hầm quán karaoke

Chiều 12/11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ hình sự 16 người để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong tầng hầm quán karaoke.

Trước đó, sáng 11/11, Công an TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Amigo (số 44, đường Trần Khánh Dư, TP Đà Lạt). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện dưới hầm của quán karaoke này có một phòng phát ra tiếng nhạc lớn, đèn nhiều màu sắc chớp liên tục.

Kiểm tra phòng này, lực lượng công an phát hiện có 16 người (gồm 13 nam và 3 nữ) đang có biểu hiện say ma túy. Tại hiện trường, công an còn phát hiện nhiều dụng cụ như đĩa sứ, thẻ nhựa, túi nylon, viên thuốc nén màu xám cùng một ít chất màu trắng còn dính trên một số vật dụng… được cho là chất ma túy.

Qua test nhanh, kết quả là 16 người đều dương tính với chất ma túy.

Thời điểm lực lượng công an phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong tầng hầm của quán karaoke Amigo.

16 người trên đã bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ hình sự, trong đó có Vũ Nguyễn Hoàng Sơn Lâm (SN 1998, tạm trú phường 8, TP Đà Lạt). Hoàng Kim Hà (SN 1998), Vũ Tuân Bảo (SN 1995), Lê Hồng Giang (SN 2001), Đoàn Văn Thưởng (SN 1989), Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1989) đều ngụ tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nguyễn Văn Cường (SN 1992, ngụ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Cao Văn Trường (SN 1985), Hoàng Văn Hiệu (SN 1985) đều ngụ huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Trước đó, rạng sáng 5/11, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt cũng đã bắt giữ 16 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke đã bị tạm đình chỉ hoạt động ở khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, TP Đà Lạt.