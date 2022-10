Tổ chức sử dụng ma túy trong căn nhà không số

Kiểm tra hành chính căn nhà không số tại khu phố 2A, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa do Nguyễn Anh Kiệt thuê, công an phát hiện Kiệt và Phương tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Anh Kiệt (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993). Cả 2 đều ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc có 5 đối tượng gồm Nguyễn Thị Mỹ Ngân (SN 1997), Nguyễn Thị Phương Yến (SN 1995), đều ngụ phường Tân Hòa, (TP Biên Hòa), Trần Thanh Toàn (SN 1977), Hồ Quốc Tấn Hiệp (SN 1995), Đỗ Minh Tân (SN 1983) - cả 3 đều ngụ huyện Trảng Bom - cũng bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, 3 đối tượng gồm Trương Mỹ Anh (SN 2002, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Trọng Huynh (SN 2001), ngụ huyện Trảng Bom và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1997), ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa bị cơ quan công an lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, rạng sáng 1/10, lực lượng phối hợp Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Biên Hòa và Công an phường Trảng Dài tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số tại khu phố 2A, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa do Nguyễn Anh Kiệt thuê, phát hiện 2 đối tượng Kiệt và Phương đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 36 viên nén (nghi thuốc lắc), 2 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá).

Qua đấu tranh, Phương và Kiệt khai nhận bản thân đều nghiện ma túy. Số ma túy trên, cả hai mua về để cùng sử dụng chung. Kiệt và Phương mở phòng bay lắc tại khu phố 2A, phường Trảng Dài cách nay được khoảng 2 tháng, mỗi lần phục vụ khách, Phương sẽ được Kiệt trả tiền 300.000 đồng.

Tiếp tục kiểm tra căn nhà trên, lực lượng công an còn phát hiện tại phòng ngủ ở tầng 2 có 8 đối tượng gồm Mỹ Anh, Mỹ Ngân, Toàn, Phương Yến, Trọng Huynh, Tân Hiệp, Hoàng Phúc và Minh Tân đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một gói nylon chứa chất màu trắng (nghi vấn là ma túy) và một số dụng cụ dùng cho việc sử dụng trái phép chất ma túy như: đèn, loa, đĩa.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận Hiệp, Tân, Toàn là người bỏ tiền ra mua ma túy và thuê phòng của Kiệt và Phương để cho tất cả cùng sử dụng ma túy, Ngân và Yến là người liên hệ với Phương, Kiệt để mua ma túy và thuê phòng để sử dụng ma túy thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.