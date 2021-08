Tổ chức quốc tế ủng hộ Việt Nam khởi tố người đứng đầu Phimmoi

Liên minh Sáng tạo và Giải trí bày tỏ sự ủng hộ với việc cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam khởi tố người đứng đầu trang phim lậu phimmoi.net.

Liên minh Sáng tạo và Giải trí (The Alliance for Creativity and Entertainment- ACE), đăng bài chúc mừng cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, sau khi người đứng đầu trang web phim lậu phimmoi.net bị khởi tố. Đây là tổ chức lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thị trường bản quyền kỹ thuật số.

ACE cho biết bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp sản xuất nội dung của Việt Nam và quốc tế, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới, đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Phimmoi bị khởi tố được xem là thành quả trong việc bảo vệ người dùng Việt Nam trước nội dung độc hại.

Cùng với đó, ACE cho rằng việc này chứng minh khung pháp lý hình sự tại Việt Nam có thể được áp dụng một cách hiệu quả để chống lại nội dung vi phạm bản quyền.

“Trong thế giới kỹ thuật số, các loại hình giải trí nằm trong tay người dùng, từ phim ảnh, chương trình truyền hình đến trò chơi điện tử hay sự kiện thể thao trực tiếp. Tuy nhiên, sự dễ dàng trong cách tiếp cận đã làm gia tăng các vi phạm bản quyền kỹ thuật số”, ông Jam van Voorm, Phó chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Bảo vệ Nội dung Toàn cầu của Hiệp hội Điện ảnh chia sẻ.

Ông Jam van Voorm cho rằng các vi phạm bản quyền này không chỉ gây hại cho ngành công nghiệp sản xuất nội dung tại Việt Nam và quốc tế mà còn khiến người dùng gặp nhiều rủi ro.

“Các dịch vụ cung cấp nội dung bản quyền đáng tin cậy hơn và quan trọng là hợp pháp. Những lựa chọn vi phạm bản quyền như Phimmoi quảng cáo cho các hoạt động phi pháp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm phần mềm độc hại”, ông Jam van Voorm nhấn mạnh.

Phimmoi là trang web phát phim lậu được truy cập nhiều nhất Việt Nam. Lúc cao điểm từ tháng 6/2019-6/2020, phimmoi.net là trang web phổ biến thứ 22 tại Việt Nam, đạt trung bình 69 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Tháng 4/2021, phimmoi.net bị Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cáo buộc vi phạm bản quyền nghiêm trọng, đăng tải trái phép hàng nghìn bộ phim và chương trình truyền hình.

Theo ACE, Phimmoi có thể kiếm về 170.000 USD mỗi tháng chỉ riêng doanh thu quảng cáo. Nhưng thiệt hại mà trang web này gây ra cho ngành sản xuất nội dung của Việt Nam và quốc tế có thể lên đến hàng chục triệu USD.

Trả lời Zing, luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ TP.HCM cho rằng nếu xét về số liệu các tác phẩm điện ảnh mà Phimmoi đang lưu trữ và vi phạm thì trang web Phimmoi là website vi phạm mang quy mô và tầm cỡ quốc tế.

Dù Phimmoi đã bị khởi tố, nhưng Liên minh này vẫn cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ vi phạm bản quyền kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Một cuộc khảo sát tháng 3/2021 do nhóm nghiên cứu người tiêu dùng YouGov thực hiện cho thấy 60% người dùng Việt Nam truy cập các web xem phim hoặc torrent vi phạm bản quyền.

Cùng với đó, 21% khách hàng Việt Nam sử dụng thiết bị phát trực tuyến bất hợp pháp (ISV) để theo dõi các chương trình truyền hình, video, nội dung có trả phí. Việt Nam cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất được YouGov khảo sát, có sự gia tăng vi phạm bản quyền trong vòng 2 năm qua.