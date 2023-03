Tổ chức lễ cưới nhưng nửa số khách không đến

Ngày 28/2, Gray Narvaez-Dragion (18 tuổi) đăng tải video ghi lại tình hình lễ cưới của mình. Đáng nói, đoạn clip cho thấy sảnh tiệc vắng vẻ, với lác đác vài vị khách đang tìm chỗ ngồi.

“88 người nhận lời đến chung vui, và giờ tôi quá buồn bã vì hơn một nửa vắng mặt mà không báo lý do. Một số người lạ mặt tốt bụng đã rủ bạn bè cùng đến tham dự để an ủi chúng tôi”, cô nói với Insider.

Cô dâu trẻ cho biết đã phải thay đổi toàn bộ kế hoạch: hủy bữa tối, buổi khiêu vũ riêng và đốt pháo hoa chúc mừng. Ngay cả phần tiếp khách cũng được cắt ngắn vì lượng khách quá ít ỏi.

Trong một clip sau đó, Narvaez-Dragion cho rằng đã cùng chồng bật khóc khi ngồi chờ giữa phòng tiệc chính.

Sau khi đăng tải, video dài 5 giây của Narvaez-Dragion nhanh chóng thu về hơn 3 triệu lượt xem. Một số người thắc mắc hoặc nghi ngờ về tính chân thực của câu chuyện. Để chứng minh, cô dâu công bố bảng thống kê phản hồi qua biểu mẫu Google từ nhóm khách mời thất hứa.

“Danh sách được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi chỉ gửi lời mời cho những người mình thực sự yêu quý chứ không hề tùy tiện. Đa phần là đồng nghiệp của cả hai, và tôi vẫn giữ liên lạc với họ gần như mỗi ngày trước buổi tiệc chính thức”, Narvaez-Dragion cho biết.

Tổng cộng, vợ chồng Narvaez-Dragion đã tốn hơn 2.500 USD một cách vô nghĩa cho thức ăn, DJ và quà tặng khách sau lễ cưới.

Ngay cả khu vực chụp ảnh lưu niệm cũng nhanh chóng bị dọn dẹp không lâu sau khi họ hoàn tất các thủ tục kết hôn. Mọi thứ được gói ghém và chất đầy xe hơi của hai người.

Hàng trăm bình luận động viên được để lại dưới chuỗi video ngắn của Narvaez-Dragion.

Đa số bày tỏ sự cảm thông và động viên đôi vợ chồng trẻ vượt qua nỗi buồn không đáng có.

Đồng thời, nhiều người cho rằng cô nên đối chất với nhóm khách mời thất hứa và hạn chế qua lại với họ.

“Chiếc váy cưới của bạn rất tuyệt. Ước gì tôi đã có mặt ở đó. Ai vắng mặt sau khi nhận lời tham gia đều đáng bị chỉ trích”, một tài khoản bày tỏ.

“Bạn nghĩ sao về việc thu phí bồi thường từ họ? Rõ ràng, hai người xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Đừng lo, chúng tôi ở đây để chúc mừng đám cưới này”, người khác viết.

Vợ chồng Narvaez-Dragion khá bất ngờ trước sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người dùng mạng xã hội. Bất chấp nỗi thất vọng ban đầu, họ cho rằng bữa tiệc nhỏ này xứng đáng được trân trọng.

“Chúng tôi biết ơn từng bình luận của mọi người. Đây sẽ là sự cố nhớ đời, nhưng không thể ảnh hưởng đến tình yêu của tôi và chồng”, cô dâu trẻ nói thêm.

