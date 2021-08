Tổ chức hoạt động online cho độc giả dịp giãn cách

Trong những ngày giãn cách vì dịch bệnh, nhiều đơn vị xuất bản tổ chức các hoạt động tương tác cho độc giả tham gia với những phần quà hấp dẫn.

NXB Kim Đồng tổ chức Cuộc thi giới thiệu sách "Viết & Vlog Đọc xuyên mùa hè" dành cho các độc giả nhí từ 6-15 tuổi. Đây là chương trình bổ ích và lành mạnh, truyền cảm hứng để các em nói lên suy nghĩ, ý tưởng, ước mơ của mình sau khi đọc một cuốn sách các em yêu thích.

Ngoài ra, cuộc thi không chỉ giúp các em yêu thích việc đọc sách mà còn rèn luyện các kỹ năng viết, vẽ, diễn thuyết, tự tin thể hiện quan điểm của bản thân.

Cuộc thi có hai giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng tiền mặt và 3 triệu đồng voucher mua sách. Ngoài ra, nhiều giải thưởng phụ có giá trị khác để nhằm khuyến khích các em tham gia.

Song song đó, NXB Kim Đồng cũng tổ chức hoạt động riêng dành cho bạn đọc yêu thích truyện tranh. Độc giả sẽ tự bình chọn ra 100 nhân vật nam được yêu thích nhất trong các bộ truyện tranh do nhà xuất bản phát hành, rồi sau đó được chọn cặp ngẫu nhiên trong các bảng và đấu loại trực tiếp.

Cuộc đấu này không chỉ mang đến cho bạn đọc một hoạt động giải trí, mà qua đó góp phần nói lên xu hướng, sở thích và nhu cầu của độc giả, làm tiền đề cho quà tặng và sự kiện về sau.

Một vài cuộc thi được tổ chức trong dịp giãn cách dành cho độc giả ở nhiều lứa tuổi.

Cũng về mảng truyện tranh, NXB Trẻ tổ chức cuộc thi viết giới thiệu sách "The manga that made us - Những bộ truyện tranh lớn lên cùng chúng ta", nhằm khơi gợi những kỷ niệm ngọt ngào, vui vẻ của mỗi người hâm mộ về một thời niên thiếu đã qua.

Những bài viết chất lượng và xứng đáng sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn của nhà xuất bản. Đó là các bộ truyện tranh đặc biệt được phát hành trong dịp kỷ niệm và các phần quà đi kèm như huy hiệu, poster.

Còn công ty sách Nhã Nam kết hợp cùng một đơn vị chuyên về giọng nói để tổ chức cuộc thi "Giọng đọc kết nối 2021". Độc giả sẽ trích đọc một chương hoặc một đoạn sách của Nhã Nam, thuộc các dòng sách văn học Việt Nam, nước ngoài, tản văn, kỹ năng sống, sách thiếu nhi hoặc dòng sách phi hư cấu như kinh tế, chính trị, khoa học, tâm lý, sức khoẻ, văn hoá, nghệ thuật, lịch sử, tôn giáo, du khảo, du ký…

Đây là hoạt động với mong muốn nâng cao nhận thức về việc sử dụng giọng nói bằng ngôn ngữ Việt cùng với tình yêu đọc sách, giao lưu chia sẻ sở thích với cộng đồng những người yêu đọc sách.

Một số đơn vị xuất bản về sách "light novel" - dòng tiểu thuyết Nhật Bản hướng đến đối tượng học sinh trung học và phổ thông - cũng tổ chức cuộc thi bình chọn nhân vật được yêu thích thu hút các độc giả trẻ tham gia, tương tác với nhiều phần quà là phiếu mua sách hoặc quà sách.

Các cuộc thi trải dài cho nhiều lứa tuổi, nhiều dòng sách khác nhau, giúp độc giả có trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày giãn cách ở nhà.