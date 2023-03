Tổ chức đi đánh ghen, bị khởi tố về tội cướp tài sản

Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã khởi tố các bị can Hoàng Thị Thanh Ngọc (29 tuổi, xã Long Hà), Phạm Quốc Toàn (32 tuổi, huyện Phú Riềng) để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Theo cơ quan điều tra, Phạm Quốc Toàn (làm nghề lái xe) quen biết và có tình cảm với một phụ nữ tên T.H.H., trú phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài. Cả 2 đã nhiều lần hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ để tâm sự. Đến tháng 1 năm nay, người yêu sắp cưới của Toàn là Hoàng Thị Thanh Ngọc phát hiện mối quan hệ của Toàn với chị H, nên đã chất vấn và yêu cầu Toàn phải chấm dứt mối quan hệ với chị T.H.H.

Toàn lo sợ Ngọc chia tay và cũng muốn chấm dứt mối quan hệ với chị H., nên Toàn đã bàn với Ngọc hẹn chị H. đến nhà nghỉ Minh Nguyệt ở khu phố 4, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, để Ngọc đánh ghen. Mục đích để tạo cớ chia tay với H.

Hoàng Thị Thanh Ngọc và Phạm Quốc Toàn tại cơ quan công an.

Ngày 11/2, Toàn và Ngọc thuê 2 phòng cạnh nhau ở nhà nghỉ Minh Nguyệt, sau đó Toàn điện thoại hẹn gặp H. thì được đồng ý. Khi H đến, Toàn cố ý không chốt cửa phòng, lúc này Ngọc ở phòng bên đẩy cửa xông vào chửi bới dùng điện thoại quay phim và đạp vào người H. Ngọc còn xé rách quần áo của H. và yêu cầu chị này tháo dây chuyền, nhẫn vàng đưa cho Ngọc. Tiếp đó, Ngọc còn lục túi xách của H. lấy chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max và số tiền 240.000 đồng rồi bỏ về. Ngọc tiếp tục chửi H. và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với Toàn. Chị H. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Biết chị H. đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an, nên Toàn và Ngọc sau đó đã đến Công an phường Tiến Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an TP Đồng Xoài đang tạm giam Hoàng Thị Thanh Ngọc và Phạm Quốc Toàn để phục vụ công tác điều tra.