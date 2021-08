Tổ chức buôn lậu hàng triệu tấn than, nữ tổng giám đốc bị khởi tố

Cơ quan điều tra cho rằng bị can Châu Thị Mỹ Linh đã câu kết với những người khác khai thác, mua bán hàng triệu tấn than và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Chiều 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, xảy ra tại Công ty cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị liên quan.

Cùng ngày, C03 khởi tố bà Châu Thị Mỹ Linh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước), Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (đại diện Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương) và 9 bị can để điều tra.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định bà Châu Thị Mỹ Linh đã câu kết, bàn bạc với Giang và Thanh tổ chức khai thác, mua bán trái phép hàng triệu tấn than tại mỏ than Minh Tiến ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Theo Bộ Công an, các bị can đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình mở rộng vụ án, C03 phối hợp Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

9 bị can còn lại gồm Hà Anh Tuấn (cựu Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương); Bùi Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương), Ngô Đăng Hải (phó giám đốc công ty này); Ngụy Quang Thuyên (nhân viên Công ty Yên Phước).

Doãn Thị Định (kế toán của Yên Phước); Bùi Hữu Thương (quản lý bãi than tại mỏ đá Núi Vôi); Bùi Hữu Khoa (quản lý thuộc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương); Đỗ Thị Luyến (nhân viên Công ty Yên Phước) và Nguyễn Tuấn Anh (kinh doanh vận tải).