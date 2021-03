'TMV Ngọc Dung sẽ phòng chống dịch quyết liệt hơn trong năm nay'

Tổng giám đốc Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung khẳng định công tác phòng chống dịch năm nay mạnh mẽ, quyết liệt và triển khai nhiều hoạt động chưa có tiền lệ trong ngành làm đẹp.

Trước diễn biến của dịch bệnh trong thời gian gần đây, Hệ thống Thẩm mỹ viện (TMV) Ngọc Dung tiếp tục được PGS .TS Trần Đắc Phu cố vấn, tiên phong ra mắt chiến dịch “Safe Beauty - An toàn cho nhan sắc”. Bà Lê Thái Ngọc - Tổng giám đốc của TMV Ngọc Dung chia sẻ hướng đi mới, chiến dịch sắp tới của doanh nghiệp này.

- Nối tiếp thành công của chiến dịch “Safe Beauty 2020”, Hệ thống TMV Ngọc Dung tiếp tục triển khai chiến dịch “Safe Beauty 2021 - An toàn cho nhan sắc”. Bà có thể chia sẻ thêm về chiến dịch này?

- Chiến dịch “Safe Beauty - An toàn cho nhan sắc” năm 2021 hướng đến trọng tâm: Khách hàng, nhân viên và cộng đồng. Thứ nhất, chúng tôi tạo môi trường làm đẹp an toàn giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho khách hàng. Thứ hai, nhân viên an tâm và phát huy khả năng nghiệp vụ. Thứ 3, toàn hệ thống ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo, chung tay hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch.

Bà Lê Thái Ngọc, Tổng giám đốc của TMV Ngọc Dung, khẳng định công tác phòng chống dịch 2021 của doanh nghiệp này quyết liệt hơn.

- Trong chiến dịch lần này, TMV Ngọc Dung triển khai hoạt động đặc biệt nào?

- Loạt hoạt động thiết thực, phù hợp tình hình dịch với nhiều điểm nổi bật gần như chưa có tiền lệ trong ngành làm đẹp được chúng tôi triển khai. Cụ thể, TMV theo dõi lịch trình di chuyển của tất cả nhân viên suốt kỳ nghỉ Tết, sát sao với diễn biến của dịch Covid-19.

Toàn bộ nhân viên chủ động cách ly tập trung tại các điểm bố trí sẵn với quy trình chuẩn y tế sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết. Họ cũng được xét nghiệm Covid-19 trước khi quay lại phục vụ khách hàng. Việc phun xịt khử khuẩn tất cả chi nhánh trước khi mở cửa diễn ra nghiêm ngặt.

Hệ thống duy trì xuyên suốt quy trình dịch tễ phòng chống Covid-19 do PGS. TS Trần Đắc Phu xây dựng. Đây là điều bắt buộc và ưu tiên của nhân viên tại Hệ thống TMV Ngọc Dung, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

TMV Ngọc Dung chủ động xét nghiệm Covid-19 cho tất cả nhân viên.

- Tại sao toàn bộ nhân viên phải cách ly tập trung?

- Trong thời gian nghỉ Tết, chúng tôi cập nhật lịch trình di chuyển của nhân viên hàng ngày. Thế nhưng sau Tết, cộng đồng dễ phát sinh lây nhiễm chéo Covid-19 do di chuyển từ các tỉnh thành về thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng…

Chúng tôi lên kế hoạch tạm thời chưa đi vào hoạt động 18 chi nhánh và cho toàn bộ nhân viên chủ động cách ly tập trung, nhằm đảm bảo an toàn cho chính họ cũng như sức khoẻ khách hàng sau khi hoạt động lại.

Nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy trình trước khi vào khu vực chủ động cách ly tập trung.

- Hệ thống TMV Ngọc Dung tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ nhân viên như thế nào?

- Việc xét nghiệm là hành động quyết liệt, tiên phong của Hệ thống TMV Ngọc Dung, thể hiện nỗ lực đảm bảo sức khoẻ cho toàn bộ nhân viên và chung tay phòng chống dịch Covid-19. Nhân viên các tỉnh được đưa đón đến 3 địa điểm ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Quá trình này vẫn đảm bảo quy trình dịch tễ nghiêm ngặt.

- Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như đặc thù ngành thẩm mỹ phải tiếp xúc với khách hàng, áp lực lớn nhất TMV Ngọc Dung phải đối mặt là gì?

- Covid-19 là mối lo của toàn xã hội, Hệ thống TMV Ngọc Dung cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thay vì xem việc phòng chống dịch là áp lực, chúng tôi đặt làm sứ mệnh. TMV Ngọc Dung nỗ lực hết mình tạo ra môi trường làm đẹp an toàn, bảo vệ sức khỏe khách hàng, nhân viên và góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

TMV Ngọc Dung xem việc phòng chống dịch như sứ mệnh.

- Không thiếu doanh nghiệp, tập đoàn lớn chịu áp lực khi đương đầu với dịch bệnh, tại sao Hệ thống TMV Ngọc Dung xem đó là sứ mệnh?

- Với tất cả nhân viên Hệ thống TMV Ngọc Dung, khó khăn lúc nào cũng có và dịch bệnh lần này như thách thức lớn nhất. Người tiên phong cần đủ bản lĩnh để đối mặt chông gai và chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị kỹ lưỡng, tin tưởng sẽ vượt qua được.

Bên cạnh đó, chúng tôi muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến hàng triệu khách hàng. Trách nhiệm to lớn lúc này là tạo dựng môi trường làm đẹp an toàn cho nhân viên và khách hàng, giúp họ yên tâm trên hành trình hoàn thiện nhan sắc.