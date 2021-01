Tlinh và dàn sao nữ gợi cảm tại 'V Heartbeat Year End Party 2020'

Lần đầu tham dự thảm vàng, Cara chọn chiếc đầm trắng tôn dáng với hoa văn nhẹ nhàng. Giọng ca This way là một trong 5 nghệ sĩ được đề cử tại hạng mục “Rising star of the year” (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) trong khuôn khổ giải thưởng VLive Awards 2020.