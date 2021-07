Tlinh, Pháo và dàn rapper gen Z

Wean Lê (Lê Thượng Long, 1998): Wean hoạt động lâu năm trong giới underground và đã khẳng định tên tuổi. Anh không tham dự Rap Việt hay King of Rap, bởi đã có lượng fan cho riêng mình. She Said, bản rap Wean kết hợp cùng bạn gái Naomi, nhận hơn 10 triệu lượt xem. Anh đang là giọng rap tiêu biểu ở thể loại lofi hip hop tại Việt Nam.