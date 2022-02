'Tình yêu và trói buộc' - phim nhạt về tình dục chốn công sở

Lấy chủ đề tình dục làm điểm câu khách, "Love and Leashes" hé lộ nhiều góc khuất về chốn công sở vốn nhiều thị phi trong xã hội Hàn Quốc.

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một vài chi tiết trong phim

Tình yêu chốn công sở vốn là đề tài được nhiều nhà làm phim Hàn khai thác. Tuy nhiên, lần đầu tiên màn ảnh Hàn đưa tình dục công sở lên phim một cách táo bạo như trong Love and Leashes.

Vốn chỉ là đồng nghiệp, Jung Ji Woo (Seo Hyun) và Jung Ji Hoo (Lee Jun Young) trở thành "đối tác tình dục" nhờ gói hàng gửi nhầm địa chỉ, do hai cái tên na ná nhau. Sau khi phát hiện bên trong là một sợi dây xích, Ji Woo nhanh chóng hiểu sở thích sex thầm kín của Ji Hoo. “Bắt sóng” nhau từ đây, câu chuyện tình đậm chất BDSM (bạo dâm) của họ bắt đầu.

Phim lấy bối cảnh công sở để khai thác góc tối về ham muốn tình dục kỳ lạ của mỗi người.

Bộ đôi sẵn sàng “lên giường” để bộc lộ sở thích kỳ lạ của bản thân chỉ sau một bản hợp đồng. Trong khi Ji Woo nhập cuộc bằng những ngón nghề “học lỏm” trên mạng - để trở thành “kẻ thống trị”, thì nam chính Ji Hoo lại sẵn sàng làm “cún con”.

Khai thác thiếu chiều sâu

Park Hyun Jin - đạo diễn của Love and Leashes - chọn khai thác sâu khía cạnh BDSM trong tình dục - một đề tài “nặng đô” và đòi hỏi xử lý khéo léo trên màn ảnh. Tuy nhiên, khi phim lên sóng thì các cảnh nóng lại không đủ sức hấp dẫn.

Thời lượng là 120 phút, song mỗi khi “lên giường” hai nhân vật dành nhiều thời gian đối thoại và “diễn kịch” (roleplay) hơn là thực sự chìm đắm trong tình dục. Nụ hôn thực sự của cả hai phải gần đến cuối phim mới xuất hiện, mang đến sự nguội lạnh trong đường dây kịch bản.

Cảnh nóng trong phim nhiều nhưng không "chất".

Bên cạnh cảnh nóng, đạo diễn cũng tạo ra bầu không khí hài hước để thúc đẩy bước tiến tình cảm của cặp chính, với mục đích cân bằng giữa tình dục và sự lãng mạn trong tình yêu. Song, loạt thoại tung hứng của hai diễn viên lại không đủ sâu sắc để tạo nên sự rung động trong lòng khán giả.

Diễn xuất gây thất vọng

Đề tài BDSM trong tình dục đòi hỏi các diễn viên phải thực sự bản lĩnh để làm chủ vai diễn. Hai gương mặt trẻ xuất thân từ giới thần tượng khá chật vật để diễn tròn vai.

Seo Hyun vốn nổi tiếng với hình tượng “em út” ngây thơ, trong sáng của nhóm nhạc SNSD. Lấn sân phim ảnh, cô từng thử thách bản thân đa dạng nhiều loại vai như kẻ lừa đảo trong Private Lives (2020), hay nữ giáo viên đồng tính trong Hello Dracula. Đóng vai trò “kẻ thống trị” khi lên giường, vai diễn Ji Woo dường như quá sức đối với Seo Hyun. Một nữ chính Ji Woo cần sự táo bạo, cá tính và đầy ham mê “xác thịt” bỗng trở nên nhạt nhòa ngoài sức tưởng tượng. Seo Hyun diễn xuất với "mặt đơ", đôi mắt không toát lên khao khát chiếm đoạt trong các phân cảnh như quất roi da, hay dẫm giày cao gót lên người đối tác.

So với bạn diễn, Lee Jun Young kém nổi bật hơn khi các phim anh tham gia như Avengers Social Club, Goodbye to Goodbye… hay gần nhất là Let Me Be Your Knight của đài SBS đều không có chỉ số người xem khả quan, chạm đáy 1%. Trong phim mới, Lee cũng tỏ ra lúng túng trong nhiều phân cảnh. Cảnh Ji Hoo chấp nhận để Ji Woo quất roi da vào người lẽ ra phải đầy sự kích thích và ham muốn thì với diễn xuất của Jun Young, nhân vật chỉ đơn giản nhắm mắt dựa tay vào gương với khuôn mặt chẳng chút biểu cảm.

Khi liên thủ trong Love and Leashes, diễn xuất có phần gượng gạo trong mỗi cảnh nóng của bộ đôi không đủ tạo nên sức cuốn hút cả về tình dục lẫn tình yêu. Không có cao trào, không bộc lộ được cảm xúc hay đam mê, Ji Woo và Ji Hoo chỉ như những nhân vật đang “trả bài” trong mỗi cuộc ân ái chớp nhoáng.

Nụ hôn thiếu tính kết nối của cả hai ở gần cuối phim cũng không đủ tạo ra sự bùng nổ cần thiết. Trong khi đó, đối với cảnh quan hệ ở một cặp đôi thích thể loại BDSM, thì sự cuồng nhiệt, gấp gáp và say mê tình dục luôn nên là tâm điểm.

Những nỗ lực của Love and Leashes khi chuyển thể một bộ truyện thuần tình dục lên màn ảnh là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đây vẫn là đề tài nhạy cảm, trong bối cảnh Hàn Quốc chưa thực sự cởi mở khi đề cập tới sex. Có lẽ vì vậy đạo diễn đã không lạm dụng các cảnh táo bạo mà cố gắng lồng ghép vào phim nhiều vấn đề khác như quấy rối tình dục công sở, trọng nam khinh nữ… tạo nên một bộ phim tình cảm chỉ dừng ở mức giải trí thuần túy.