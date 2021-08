Tình yêu và tội ác trong phim 'Hạnh phúc mong manh'

Một vụ tai nạn thương tâm đã thay đổi số phận của năm bạn trẻ. Hai kẻ thủ ác trở thành tình nhân, những người liên quan cũng bước vào mối tình ngược tâm.

Không giống những câu chuyện thông thường với đầy ký ức và khoảnh khắc đẹp đẽ, tình yêu trong “Hạnh phúc mong manh” đan xen với âm mưu và toan tính khôn lường. Bằng cách khắc họa song song hai mối tình của tuyến nhân vật chính diện và phản diện, bộ phim mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc yêu - ghét.

Nhân vật chính của bộ phim là So Won, một cô gái mạnh mẽ và tự lập, nỗ lực bước vào tập đoàn thời trang hàng đầu chỉ với một tấm bằng cấp ba. Cô có chị gái sinh đôi Eun Hye, tính cách dịu dàng và yếu đuối. Cả hai đều được nhận vào đại học, nhưng chỉ Eun Hye được tới trường do điều kiện gia đình eo hẹp.

Số phận của năm nhân vật có sự liên kết, ràng buộc phức tạp.

Nữ phản diện của phim - Yoen Soo - là con nuôi trong gia đình So Won. Cô có mối tình bị phản đối với anh trai của So Won là Ho Jin. Phản ứng thái quá của mẹ Ho Jin khi phát hiện chuyện này đã dẫn đến việc Yeon Soo dứt áo ra đi và đưa con gái của hai người đến gửi ở trại trẻ mồ côi.

Vốn cũng là trẻ mồ côi nhưng vì ước muốn cuộc sống sung túc, giàu có mà cô đã cam tâm vứt bỏ con ruột, quay lại trả thù chính những người từng là ân nhân của mình. Từ khi trở thành đồng phạm trong vụ tai nạn của Eun Hye - chị gái sinh đôi của So Won, Yoen Soo ngày càng lún sâu vào tội ác.

Yoen Soo liên tiếp bày mưu để che đậy tội lỗi của mình.

Eun Hye chết khi đang mang trong mình đứa con của nam chính - Han Jae Huyk. Anh là con trai cả trong gia đình giàu có, được hưởng thụ vật chất đủ đầy nhưng lại không hài lòng với cuộc sống luôn bị kiểm soát, sắp đặt. Jae Hyuk yêu Eun Hye từ cái nhìn đầu tiên, và họ sống với nhau bất chấp sự phản đối từ gia đình anh.

Đau đớn sau cái chết của người yêu, anh chỉ mở lòng khi gặp gỡ So Won. Nhưng anh không ngờ rằng người mình sẽ yêu sau này lại chính là em song sinh của Eun Hye quá cố - một sự thật khiến cả hai đau lòng và day dứt. Và một lần nữa, Jae Hyuk bất chấp sự phản đối của gia đình, sự ngăn cản của cô em dâu Yeon Soo để đến với So Won.

Cuộc sống của Jae Hyuk ngột ngạt dù gia đình giàu có.

Trớ trêu thay, hai người thân của So Won và Jae Huynk lại liên quan trực tiếp tới cái chết của Eun Hye. Vụ tai nạn năm xưa do chính Yeon Soo (em gái nuôi So Won) và Min Hyuk (em trai cùng cha khác mẹ của Jae Huynk) gây ra.

Yeon Soo xảo quyệt đã ghi hình lại vụ tai nạn làm bằng chứng đe dọa bà mẹ “lắm chiêu” của Min Hyuk, rồi âm thầm rời khỏi hiện trường vụ án, nhằm đổ mọi trách nhiệm cho anh. Sau khi cầm tiền đi nước ngoài du học, Yeon Soo trở về, tiếp cận và quyến rũ Min Huyk, thành công bước vào hào môn.

Sự xuất hiện của Yeon Soo lắm mưu nhiều kế đã làm xáo trộn cuộc sống vốn không mấy yên bình tại gia đình quyền thế này. Nhân duyên lại một lần nữa trêu đùa khi So Won cũng chuẩn bị trở thành vợ của Jae Huyk và mang theo đứa con bị bỏ rơi năm xưa của Yeon Soo đến sống cùng.

Con gái Yoen Soo giờ đã lớn.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chồng Yoen Soo phát hiện vợ mình từng có chồng con, con gái của cô lại đang sống trong chính căn nhà của mình mà tất thảy đều không hay biết. Và nguyên nhân cái chết năm xưa của Eun Hye cũng dần dần được hé lộ, mặc cho Yeon Soo bày đủ mưu kế để đối phó với những người từng là gia đình của mình năm xưa.

Phim được phát sóng trên VTV3.

Phim được chú ý nhờ cốt truyện gay cấn cùng dàn diễn viên trẻ đẹp. Một điều đặc biệt là nữ chính Yoen Soo (Shin Go Eun) và nam phụ phản diện (Yoon Jong Hwa) đã nên duyên sau phim này và có một đám cưới hạnh phúc ngoài đời thật.

"Hạnh phúc mong manh" được phát sóng vào 11h20, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV3.