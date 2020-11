Tình yêu thể thao cuồng nhiệt, đậm nghĩa tình của người miền Trung

Lời thì thầm với những vì sao của tác giả 17 tuổi

0 123

Chắt lọc từ các câu chuyện thật xung quanh trong cuốn sách đầu tiên, “Ode to the stars that we are” là nơi lưu giữ tuổi 17 rạng rỡ của tác giả Linda Võ cùng những người bạn của cô.