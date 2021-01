Tình yêu sóng gió của tỷ phú giàu nhất thế giới

Ly hôn vợ sau 25 năm chung sống, đến với Lauren Sánchez, cuộc sống của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos có nhiều biến động.

Ngày 5/1, SCMP có bài viết về Jeff Bezos. Tháng 1/2019, Jeff Bezos - nhà sáng lập, giám đốc điều hành Amazon - và bà xã MacKenzie ly hôn sau 25 năm chung sống.

Chỉ vài tiếng sau, thông tin Bezos ngoại tình chính thức lan truyền khắp mặt báo. Tỷ phú công nghệ được cho là đã ngoại tình với ngôi sao truyền hình Lauren Sánchez.

Theo SCMP, từ ngày bắt đầu về sống chung, Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sánchez có cuộc sống không mấy êm ả, liên tục vướng vào kiện tụng.

Theo SCMP, bất chấp sự hỗn loạn của truyền thông liên quan đến việc tin nhắn, hình ảnh nhạy cảm bị rò rỉ, vụ ly hôn hàng tỷ USD, Bezos và Sánchez vẫn tiếp tục cuộc tình đầy sóng gió.

Họ công khai mối quan hệ và chung sống như vợ chồng.

Vụ ly hôn sau 25 chung sống của Jeff Bezos và MacKenzie từng gây xôn xao truyền thông.

Tin tức chấn động thế giới

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 9/1/2019, Bezos và MacKenzie đưa ra tuyên bố chung trên Twitter rằng họ sẽ ly hôn.

“Như thông báo của tôi đến với gia đình và bạn bè thân thiết, sau thời gian dài tìm hiểu, yêu thương và rồi thử thách ly thân, chúng tôi quyết định ly hôn và tiếp tục làm bạn. Nếu biết rằng cuộc hôn nhân này tan vỡ sau 25 năm, chúng tôi sẽ không bắt đầu điều đó”, thông báo cho biết.

Song, chỉ vài giờ sau, gia đình tỷ phú tiếp tục gây sốc truyền thông thế giới với thông tin ông chủ Amazon ngoại tình với nhà báo Lauren Sánchez.

Theo SCMP, Sánchez là phóng viên và MC truyền hình nổi tiếng. Thời gian dài, cô làm việc cho đài Extra, dẫn chương trình Good Day LA trên kênh Fox 11.

Sau khi nghỉ làm báo, cô theo đuổi nghề phi công lái trực thăng. Cựu MC truyền hình cũng thành công với công ty quay phim Black Ops Aviation. Trước khi xảy ra bê bối ngoại tình, Bezos từng hợp tác với công ty người yêu để phục vụ cho dự án của Blue Origin.

Sánchez cũng được biết đến là ngôi sao phim truyền hình, đóng một số phim điện ảnh. Trong vai trò diễn viên, cô góp mặt trong các tác phẩm Fight Club và The Day After Tomorrow. Bạn gái của Bezos cũng từng dẫn chương trình nổi tiếng So You Think You Can Dance.

Thời điểm Bezos còn mặn nồng với vợ cũ, Sánchez cũng là vợ của Patrick Whitesell - đồng giám đốc điều hành WME - công ty đào tạo diễn viên tài năng của Hollywood.

Theo Page Six, Sánchez và Whitesell đã kết hôn từ năm 2005 nhưng đã ly thân vào thời điểm tin tức tỷ phú Bezos ngoại tình được lan truyền. Điều đáng nói, hai gia đình có mối quan hệ thân thiết, ở gần nhau tại Seattle.

Kiện tụng với báo lá cải National Enquirer

Tờ báo lá cải nổi tiếng Mỹ National Enquirer từng tiến hành cuộc điều tra kéo dài 4 tháng để tiến hành thu thập thông tin, hình ảnh Bezos và Sánchez ở cạnh nhau.

“Chúng tôi theo dõi họ khắp 5 tiểu bang và 40.000 dặm (khoảng 64.300 km) từ lúc họ ở phi cơ riêng, xe limousine bọc thép, máy bay trực thăng, khách sạn 5 sao Hideaways…”, National Enquirer tuyên bố.

Page Six lại đưa tin này trước cả Enquirer. Trang này cho rằng Jeff và MacKenzie Bezos biết báo cáo của Enquirer sắp được tung ra. Vì vậy, vợ chồng họ “phỗng tay trên” và tuyên bố ly hôn trước khi bị truyền thông phanh phui.

Cả hai trang tin này đều cho biết Bezos và Sánchez hẹn hò ít lâu sau đó. MacKenzie cũng biết về mối quan hệ này.

Tuy nhiên, Enquirer lại có nhiều động thái “đánh Bezos”. Họ cho biết thu thập được nhiều tin nhắn thô tục, ảnh khiêu dâm của Bezos và nhân tình.

Lập tức, báo chí quốc tế đặt câu hỏi về động thái của Enquirer đối với tỷ phú Amazon. Các chuyên gia kinh tế, truyền thông cho rằng đây là cuộc chiến âm ỉ giữa Donald Trump và Jeff Bezos.

Jeff Bezos và bạn gái vướng nhiều lùm xùm với tờ báo lá cải.

Bởi, Enquire thuộc sở hữu của AMI - công ty vốn được điều hành bởi David Pecker - đồng minh lâu năm của ông Trump. Trong khi đó, tổng thống Mỹ vốn không có quan hệ tốt đẹp với The Washington Post - tờ báo thuộc về Amazon của Jeff Bezos.

Cuối tháng 1/2020, The Daily Beast đưa tin Bezos chi tiền mạnh để điều tra ai làm rò rỉ các tin nhắn riêng tư của mình cho Enquirer. Gavin de Becker - người đứng đầu bộ phận an ninh riêng của Bezos - chịu trách nhiệm điều tra. Thời điểm đó, de Becker nói rằng vụ rò rỉ mang động cơ chính trị.

Điều tra ban đầu chỉ ra Michael Sánchez - anh trai của Lauren Sánchez - và một số người ủng hộ Trump làm rò rỉ ảnh và tin nhắn nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn gái Bezos đã phủ nhận điều này.

Tháng 2/2020, Bezos phản công.

Ông đăng lên blog cá nhân bài viết với tiêu đề Cảm ơn ông Pecker. Ông chủ Amazon cáo buộc Pecker và tập đoàn AMI cố gắng tống tiền ông. Bezos cho rằng tờ Enquirer đã đe dọa ông bằng những bức ảnh khiêu dâm. Tỷ phú 56 tuổi cũng công khai email nhận được từ AMI.

“Thay vì đầu hàng để bị tống tiền, tôi quyết định công bố những gì họ gửi cho tôi, bất chấp sự xấu hổ”, Bezos khẳng định.

Công khai với người tình

Tháng 7/2019, Bezos hoàn tất ly hôn với vợ cũ. Vài ngày sau, ông chủ Amazon và bạn gái Sánchez công khai xuất hiện trước công chúng tại giải quần vợt Wimbledon ở London, Anh.

Tháng 8 cùng năm, hai người tiếp tục được phát hiện đi nghỉ dưỡng ở châu Âu. Đôi tình nhân chi nhiều tiền để du lịch Saint-Tropez, thưởng ngoạn tại quần đảo Balearic, Tây Ban Nha. Hai người dạo chơi trên du thuyền The Rising Sun của ông trùm truyền thông David Geffen.

Khách mời trên chuyến đi lần này bao gồm Lloyd Blankfein - giám đốc điều hành Goldman Sachs, Josh Kushner - người sáng lập Thrive Capital, cùng với người vợ siêu mẫu Karlie Kloss.

Từ ngày về sống chung, Bezos và Sánchez liên tục du ngoạn ở những nơi sang trọng. Sau khi du lịch Tây Ban Nha, tỷ phú USD và bạn gái được nhìn thấy trên du thuyền của nhà thiết kế Diane von Furstenberg tại Italy. Theo SCMP, hai người là bạn thân của vợ chồng chủ tịch IAC Barry Diller và NTK nổi tiếng.

Ông chủ Amazon và bạn gái thường du lịch ở những nơi sang trọng, đắt đỏ.

Tháng 12/2019, Bezos đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 50 cho bạn gái Sánchez. Ông chuẩn bị tiệc tối công phu, riêng tư với sự góp mặt toàn ngôi sao gồm Von Furstenberg, Diller, Katy Perry, Orlando Bloom và Timothée Chalamet.

Vào ngày nghỉ, Bezos cũng thường đưa Sánchez và Nikko Gonzalez - con trai riêng của bạn gái du lịch ở đảo St. Barths đắt đỏ, sang trọng.

Hồi tháng 2, có thông tin cho rằng Bezos đã mua bất động sản Warner - phức hợp nhà ở lớn tại Beverly Hills - với giá 165 triệu USD để sống chung với bạn gái. Theo SCMP, đây là vụ mua bán nhà đắt nhất trong lịch sử bang California.

Trước đó, New York Post cũng đưa tin Bezos và Sánchez tham khảo nhiều nhà ở Los Angeles và mua căn hộ giá 10 triệu USD để thuận tiện cho việc có nhà ở nghỉ ngơi, đi lại giữa các bang.

Bất hòa với gia đình bạn gái

Kể từ khi phía Bezos đưa ra cáo buộc Michael - em trai của Lauren Sánchez - tung ảnh nhạy cảm của ông, quan hệ của hai nhà gần như rạn nứt. Thậm chí, em trai Lauren cho nộp đơn kiện ngược anh rể. Michael cho rằng Becker tố cáo sai về việc cung cấp ảnh khỏa thân của Bezos cho National Enquirer.

Trong đơn kiện, “em rể” Bezos phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc và cho rằng ông chưa bao giờ biết đến thứ gọi là ảnh nhạy cảm của người yêu chị gái.

Sánchez cũng sử dụng từ "hôn phu" để mô tả mối quan hệ của Bezos với Lauren Sánchez, ngụ ý rằng họ đã đính hôn. Tuy nhiên, Bezos không phải là chồng chưa cưới của Sánchez. Họ chưa bao giờ xác nhận đính hôn.

Đại diện của Bezos và Sánchez cũng từ chối bình luận về vụ việc.