Tình yêu là ‘vết xe đổ’ của Wonder Woman?

Bộ phim riêng thứ hai về nữ thần chiến binh Wonder Woman đã ra mắt sau nhiều lần điều chỉnh kế hoạch. Tác phẩm đón nhận nhiều phản ứng yêu, ghét khác nhau từ khán giả.

Trailer của bộ phim 'Wonder Woman 1984' Trailer thứ hai của bom tấn "Wonder Woman 1984" được công bố trong sự kiện trực tuyến DC Fandome.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim Wonder Woman 1984

Năm 2016, nữ thần chiến binh Wonder Woman do Gal Gadot thủ vai xuất hiện trong Batman v Superman: Dawn of Justice. Tới 2017, phim riêng hé lộ nguồn gốc của Wonder Woman đã ra mắt. Tác phẩm lấy bối cảnh thế giới cuối thập niên 1910, khi Thế Chiến I đang đi vào hồi kết.

Digital Spy nhận xét trong lần đầu tiên đặt chân tới thế giới loài người ở Wonder Woman, Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot) đã phụ thuộc quá nhiều vào Steve Trevor (Chris Pine). Đây có thể coi là một điểm yếu khiến cô mất đi sự sáng suốt mà khán giả kỳ vọng.

Tới Wonder Woman 1984, sai lầm tiếp tục lặp lại, bất chấp phần hậu truyện đã xảy ra ở một mốc thời gian và quy mô hoàn toàn khác.

Sự trở lại của Steve Trevor

Sự trở lại của Steve Trevor trong Wonder Woman 1984 là thách thức lớn đối với bộ phim. Vấn đề không nằm ở cách đạo diễn Patty Jenkins mang anh quay trở lại, mà là ảnh hưởng của sự xuất hiện ấy với phần còn lại của tác phẩm.

Trong thế giới con người, Trevor đã là người che chở, chỉ lối cho Diana Prince từ khoảnh khắc đầu tiên.

Gần 70 năm sau cái chết của Steve, Diana Prince vẫn chưa nguôi ngoai. Cô tiếp tục hành hiệp cứu người trong lúc duy trì vỏ bọc một chuyên gia sử học. Nhưng sau tất cả, nữ thần chiến binh vẫn chưa thể mở lòng với những người xung quanh.

Mỗi lần nhìn một chiếc máy bay ngang qua bầu trời, Diana lại chạnh lòng nhớ về người yêu đã khuất. Do đó, không bất ngờ khi chạm vào viên đá ước, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là muốn có thêm thời gian bên Steve.

Khi điều ước ngỡ như vô thưởng vô phạt trở thành sự thật, cô hoàn toàn hài lòng với sự trở lại của anh. Giữa thời bình, không còn bị chiến tranh đe dọa, Steve Trevor và Diana Prince như "cá gặp nước", nhanh chóng tìm lại những cảm giác yêu đương xưa cũ.

Tuy nhiên, mối quan hệ này không hề gây gián đoạn nhiệm vụ điều tra chân tướng hành vi bất minh của Maxwell Lord (Pedro Pascal). Wonder Woman 1984 đã thành công phần nào trong việc khẳng định đây là bộ phim về Diana Prince, và Steve Trevor chỉ là người đồng hành.

Steve Trevor luôn là người anh hùng cứu thế giới

Song, khi nguyên nhân sự xuất hiện trở lại của Steve Trevor được làm sáng tỏ, và cái giá phải trả cho điều ước của Diana là sức mạnh, kịch bản Wonder Woman 1984 đã sảy chân và đi vào vết xe đổ của phần trước.

Trong Wonder Woman, nữ thần chiến binh đã đánh bại "trùm cuối" Ares, nhưng Steve mới là người xây dựng kế hoạch ngăn chặn gã xuyên suốt bộ phim và cứu cả thế giới trong cảnh kết.

Tới Wonder Woman 1984, dù vai trò người dẫn dắt đã thay đổi, Steve vẫn là người bạn đồng hành tin cậy của Diana.

Steve tình nguyện nhập ngũ và trở thành phi công. Trở về từ Themyscira, anh lại che chở, dìu dắt Diana trên hành trình xuyên qua châu Âu hoang tàn vì chiến tranh. Nhóm binh sĩ sát cánh bên họ cũng do Steve chiêu mộ. Cuối cùng, anh hy sinh thân mình để cứu lấy nhân loại.

Trong Wonder Woman 1984, vào thời khắc khi vận mệnh thế giới như chuông treo chỉ mành, chính Steve là người đề nghị Diana để anh ra đi. Thêm một lần nữa, Steve thay nữ thần chiến binh đưa ra một quyết định quan trọng và khó khăn.

Steve Trevor biết rằng để cứu thế giới, họ cần đảo ngược tác động của viện đá ước và ngăn chặn Maxwell. Diana chỉ có thể làm được điều đó khi khôi phục 100% sức mạnh, tức rút lại điều ước và chấp nhận để Steve ra đi. Lần thứ hai trong đời, Steve từ bỏ mạng sống của anh để đổi lấy mạng sống của hàng tỷ sinh mệnh khác.

Phút yếu lòng của nữ thần chiến binh

Đứng trước đề nghị của người yêu, Diana Prince tất nhiên khước từ. Nữ chiến binh từng đẩy lùi thần chiến tranh không chấp nhận bó tay trước số mệnh.

Cô đã cống hiến cuộc đời cho sứ mệnh bảo vệ thế giới. Nhưng khi Diana muốn giữ lại điều gì đó cho bản thân, sẵn sàng vì nó mà từ bỏ sức mạnh, thì mong muốn của cô lại gián tiếp dẫn đến việc thế giới bại vong.

Đến phút sau cuối, Diana vẫn không tìm được can đảm để nói lời chia tay Steve.

Trong khoảnh khắc quan trọng nhất quyết định số phận tình yêu giữa hai người, Diana và Steve đã không tìm thấy tiếng nói chung. Họ vĩnh viễn chia tay không phải vì Diana hiểu Steve ra đi là điều sớm muộn cũng xảy ra. Ngược lại, cô miễn cưỡng chấp nhận sau khi Steve một mực yêu cầu.

Sự quyến luyến khiến Diana không thể thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của mình. Cô cần đến Steve, trong vai trò người khai vấn, đẩy mình về phía trước. Nữ thần chiến binh cất bước ra đi, không phải vì đó là lựa chọn của cô, mà bởi đó là mong muốn từ người đàn ông cô yêu nhất trên đời.

Cảm xúc của Diana không có gì sai. Trái lại, nó là một phản ứng hết sức bình thường mà chưa chắc những người khác, trong hoàn cảnh tương tự, có thể vượt qua. Nhưng lật lại tình huống, nếu Diana chủ động đưa ra quyết định từ bỏ Steve, đó sẽ là bước tiến dài với nhân vật, và tinh thần bộ phim sẽ hoàn toàn thay đổi.

Khi ấy, Diana Prince sẽ trở thành nữ thần chiến binh mạnh mẽ và thông tuệ, biết giấu niềm đau riêng để dồn tâm sức cho cuộc chiến đón chờ mình phía trước. Đó chính là hình ảnh Wonder Woman mà khán giả đã làm quen, ngưỡng mộ và yêu mến trong Batman v Superman: Dawn of Justice.