Tình yêu của nữ VĐV thể hình không chân người Mỹ

Dominik Bauer đã vượt hơn 8.000 km để cầu hôn Jen Bricker - cô gái không chân với nghị lực phi thường mà anh đã yêu thông qua những trang hồi ký.

Khi Dominik Bauer và Jen Bricker đeo nhẫn và trao lời thề trọn đời cho nhau, hơn 70 khách mời đã đứng dậy vỗ tay, một số người không cầm nổi nước mắt.

"Một ngày thực sự hoàn hảo. Nhiệt độ, độ ẩm, gió và cả ánh nắng tuyệt đẹp đều như đang hỗ trợ chúng tôi. Mọi thứ thật suôn sẻ như những gì chúng tôi tưởng tượng. Tôi cảm thấy rất bình yên", Bricker, nữ vận động viên thể hình không chân, kể với People về đám cưới của cô ở Illinois cách đây 2 năm.

Đó có lẽ là lần đầu tiên người phụ nữ 33 tuổi này dùng từ như "bình yên" hay "suôn sẻ" để mô tả những gì xảy đến với mình. Bricker không có chân ngay từ khi mới lọt lòng và bị bố mẹ đẻ bỏ rơi lúc còn nhỏ.

Những trang tiếp theo của cuộc đời cô là nghị lực, cố gắng không ngừng nghỉ để chứng minh dị tật bẩm sinh không thể ngăn bản thân chạm tay đến ước mơ.

Nữ vận động viên Jen Bricker có tình yêu đẹp bên chàng trai Áo Dominik Bauer.

Tình yêu từ những trang sách

Sau khi xuất bản cuốn hồi ký mang tên Everything Is Possible vào năm 2016, Bricker đã đi khắp thế giới để lan tỏa thông điệp về sự tích cực, niềm hy vọng của bản thân. Trên hành trình đó, cô gặp chàng trai người Áo Dominik Bauer (28 tuổi).

"Cuộc gặp đầu tiên đầy bất ngờ, ngạc nhiên", Bauer nói về buổi ký tặng của Bricker vào tháng 8/2018. "Và sau khi tôi đọc cuốn sách của cô ấy, tôi đã lập tức liên hệ… Mọi thứ cô ấy viết đều rất đúng, và tôi biết bản thân muốn người phụ nữ này hiện diện trong cuộc đời mình".

Sau 3 tháng trao đổi thư từ, cả hai đã gặp lại nhau ở Los Angeles vào tháng 11/2018. "Trước đó, chúng tôi nói chuyện điện thoại hoặc video call mỗi ngày", Bauer nhớ lại.

Sau một vài lần gặp gỡ trực tiếp, Bauer dần nảy sinh tình cảm với Bricker. "Dù không đề cập đến chuyện đó trong hai tháng tiếp theo, tôi đã mơ về ngày cô ấy trở thành vợ mình".

Dominik Bauer và Jen Bricker về chung một nhà sau một năm yêu.

Tháng 3/2019, Bauer cầu hôn Bricker bằng bài hát What a Wonderful World và cô đã gật đầu đồng ý.

Trong 4 tháng tiếp theo, kế hoạch hôn lễ được hai người tính toán kỹ lưỡng cùng với sự giúp sức của bố mẹ nuôi của Bricker và gia đình Bauer.

Đám cưới được tổ chức trong khu rừng gần ngôi nhà thời thơ ấu của Bricker. Tất cả phần trang trí, thức ăn đều được người thân hai bên tự tay chuẩn bị như một lời chúc phúc bình dị nhưng ý nghĩa nhất dành cho đôi trẻ.

Cô dâu tiến vào lễ đài với bộ váy trắng thướt tha - chiếc váy của một nhà thiết kế ở Sacramento được may đặc biệt để che đi phần xe lăn của Bricker. "Nó rất đẹp", Bauer thốt lên khi nắm tay cô dâu.

Chú rể cùng một người bạn đã biểu diễn lại ca khúc cầu hôn What a Wonderful World, với lời bài hát được thay đổi để phản ánh cuộc sống của đôi uyên ương.

Nghị lực của cô gái không chân

Bricker nói cô có khởi đầu nhiều thiệt thòi nhưng may mắn lớn nhất là được một gia đình tử tế nhận nuôi.

"Đừng để bất kỳ điều gì cản trở con" hay "Con có thể làm mọi thứ nếu đủ quyết tâm" là những lời động viên mà ông bà Gerald, cha mẹ nuôi của Bricker, luôn nói với con gái.

Nữ vận động viên kiêm tác giả Jen Bricker nổi tiếng với câu chuyện nỗ lực theo đuổi đam mê.

Giống như bao cô gái trẻ của thập niên 90, Bricker lớn lên với tình yêu môn thể dục dụng cụ và thần tượng Dominique Moceanu.

Năm 9 tuổi, cô đã chứng kiến thần tượng của mình giành huy chương vàng trong Thế vận hội 1996. Bricker đã rất tự hào khi có chung dòng máu gốc Romania và dáng người nhỏ bé như Dominique.

Đến năm 2003, cô phát hiện ra thần tượng của mình chính là chị gái ruột. Sau nhiều năm giữ kín, cả hai đã công khai mối quan hệ chị em vào năm 2012.

Lớn lên ở Illinois cùng với 3 người anh trai không chung dòng máu và luôn được bố mẹ nuôi yêu thương, Bricker tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Dù cơ thể có khiếm khuyết, cô được gia đình khuyến khích theo đuổi thể dục dụng cụ. Bricker cũng cho thấy năng khiếu đặc biệt trong môn thể thao này.

"Mọi thứ đều có thể" là thông điệp nữ vận động viên không chân muốn truyền tải qua câu chuyện vươn lên của mình.

Phòng gym đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Bricker chăm chỉ luyện tập và từ chối nhận bất kỳ sự giúp đỡ đặc biệt nào so với bạn bè đồng trang lứa.

Nhờ thành tích ấn tượng và thái độ tích cực, cô gái không chân trở nên nổi tiếng. Từ lúc 5 tuổi, Bricker đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình. Không chỉ là đam mê thể thao, cô biết câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người kém may mắn.

Tốt nghiệp trung học, Bricker theo học một trường cao đẳng cộng đồng địa phương, rồi chuyển đến làm việc cho công viên giải trí Walt Disney World.

Sau vài năm vừa học vừa làm, Bricker trở thành một nghệ sĩ nhào lộn trên không. Năm 22 tuổi, cô tham gia biểu diễn trong chuyến lưu diễn Circus của ca sĩ Britney Spears. Vào thời kỳ "tuyệt vời điên rồ nhất" trong đời mình, Bricker từng biểu diễn cho 40 chương trình.

"Khi chia sẻ câu chuyện này, tôi muốn truyền thông điệp rằng mọi người đều có khả năng, năng khiếu và tài năng khi sinh ra. Điều quan trọng là chúng ta có đủ kiên trì, mạnh mẽ để không ngừng theo đuổi nó".