Tình yêu 9 năm của Soo Young (SNSD) và diễn viên Jung Kyung Ho

Soo Young và Jung Kyung Ho trưởng thành nhờ những lời khuyên, động viên của nửa kia.

Soo Young và Jung Kyung Ho công khai mối quan hệ vào năm 2014. Theo tờ Sports Seoul, họ gặp nhau vào tháng 9/2012 sau đó bắt đầu hẹn hò bí mật. Hai ngôi sao hiện là một trong những cặp nghệ sĩ được yêu thích nhất Hàn Quốc. Theo chương trình All Year Live của đài KBS2, Soo Young và Jung Kyung Ho là một trong 3 cặp nghệ sĩ được khán giả mong đợi kết hôn vào năm nay.

KBS2 thậm chí đề cập đến Soo Young và Jung Kyung Ho như đại diện tiêu biểu cho những "cặp đôi trường tồn" trong ngành giải trí - nơi mà chuyện hẹn hò vốn được xem là vấn đề nhạy cảm và dễ tan vỡ. Tình yêu bền vững suốt 9 năm mà hai người dành cho nhau khiến công chúng ngưỡng mộ.

Trưởng thành, tốt đẹp hơn nhờ đối phương

Trong 9 năm, Soo Young và Jung Kyung Ho đã trở thành hậu phương vững chắc cho nhau. Họ cùng nhau trưởng thành, tiến bộ trong công việc lẫn cuộc sống dựa trên lời khuyên, động viên từ nửa kia. Hai người không ngần ngại thể hiện tình cảm, lời nhắn nhủ trên mạng xã hội, truyền thông hoặc tặng xe tải đồ ăn đến địa điểm quay phim của người yêu.

Trong cuộc phỏng vấn với Herald POP vào tháng 9, Soo Young tâm sự Jung Kyung Ho luôn cho cô những lời khuyên về diễn xuất bởi anh là tiền bối trong ngành phim ảnh. Thay vì lo lắng, Jung Kyung Ho luôn động viên, khích lệ Soo Young mỗi khi cô sắp ra mắt dự án phim mới.

Soo Young và Jung Kyung Ho bên nhau 9 năm.

“Những ngày này, tôi thường được yêu cầu lựa chọn giữa công việc và tình yêu. Tôi không nghĩ tình yêu và công việc phải tách biệt, thay vì cả hai đều là một phần của cuộc sống. Anh ấy là một diễn viên giỏi trong lĩnh vực phim hài, tôi nghĩ đó là một trong những điều may mắn của tôi. Tôi có một người như vậy ở bên để có thể đặt ra những câu hỏi một cách thoải mái. Anh ấy cho tôi rất nhiều ý tưởng và sự giúp đỡ”, thành viên nhóm SNSD tâm sự.

Như chia sẻ của chị gái Soo Young - diễn viên nhạc kịch Choi Soo Jin - trong chương trình Taxi của tvN, Jung Kyung Ho là người duy nhất phù hợp với thành viên SNSD. Choi Soo Jin nhận xét bạn trai của em gái hài hước, hiền lành và có phần trong sáng. Theo cảm nhận của Choi Soo Jin, Soo Young và Jung Kyung Ho duy trì chuyện tình cảm theo một cách rất đặc biệt.

“Tôi nghĩ Jung Kyung Ho là người đàn ông duy nhất có thể phù hợp với tính cách của Soo Young. Anh ấy luôn đặt Soo Young lên hàng đầu, để cô ấy sống theo cách của mình và không bao giờ nổi giận với cô ấy. Họ không bao giờ tranh cãi nghiêm trọng. Ngay cả khi đang mâu thuẫn, họ cũng giải quyết bằng những lời nói, hành động đùa giỡn và cuối cùng lại vui vẻ hòa giải với nhau", Choi Soo Jin tiết lộ.

Suốt 9 năm quen nhau, Jung Kyung Ho luôn đặt Soo Young ở một trong những vị trí quan trọng nhất. Nam diễn viên có cảm tình với Soo Young ngay lần gặp đầu tiên và không ngại bày tỏ mong muốn được theo đuổi đàn em với bạn bè. Tuy nhiên, Jung Kyung Ho thấy có lỗi vì thời điểm anh theo đuổi Soo Young, nữ ca sĩ đang hoạt động trong nhóm nhạc thần tượng đình đám là SNSD. Vì vậy, anh luôn cố gắng thận trọng và phủ nhận việc hẹn hò trong thời gian đầu.

Một trong những kỷ niệm lãng mạn nhất của hai ngôi sao là khi Jung Kyung Ho mua 1.000 bông hồng tặng bạn gái nhân 1.000 ngày hẹn hò.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire vào giữa năm 2020, Jung Kyung Ho tâm sự anh biết ơn Soo Young. Nhờ bạn gái, anh mới có được hôm nay và bí quyết để hai người gắn bó bền chặt là luôn lắng nghe nửa kia.

Soo Young chia sẻ cô tiến bộ hơn nhờ những lời khuyên của bạn trai.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi: “Bạn nghĩ điều gì hoặc ai đã tạo nên Jung Kyung Ho của hôm nay?".

Anh trả lời: “Tôi đã hẹn hò với một người hơn 8 năm. Vì vậy, tôi nghĩ chính Choi Soo Young là người đã tạo nên Jung Kyung Ho của hôm nay. Tôi đã trở thành một người đàn ông sau khi làm theo những gì cô ấy bảo”.

Diễn viên chia sẻ thêm: "Soo Young đã khuyên tôi rất nhiều điều, từ những thứ đơn giản nhất như rửa tay trước khi ăn, đánh răng trước khi ngủ, hạn chế uống quá nhiều và luôn mặc đẹp. Tôi trưởng thành hơn sau khi nghe những điều đó. Đây là lý do chúng ta nên lắng nghe bạn gái”.

Cùng nhau gây dựng sự nghiệp

Soo Young xuất thân là thành viên của nhóm nhạc SNSD. Cùng SNSD, Soo Young đã ghi danh vào nhiều kỷ lục và trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop thế hệ thứ hai.

Kpop đã có nhiều đổi thay với hàng loạt nhóm nhạc đàn em ra mắt, nhưng SNSD luôn được nhắc đến như một trong những huyền thoại. Cũng chính nhóm góp công lớn trong việc phổ biến Kpop ra thị trường quốc tế. Trong nhóm, Soo Young gây chú ý khi là thành viên cao nhất (1,7 m) với vóc dáng đẹp, đôi chân dài 1,07 m.

Jung Kyung Ho gần đây được chú ý với Hospital Playlist.

Hiện Soo Young tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Là thần tượng “đá chéo sân” nhưng thể hiện của Soo Young trên màn ảnh nhỏ ngày càng tiến bộ. Tờ Hankook Ilbo từng khen ngợi nữ ca sĩ có khả năng khắc họa nhân vật sống động và không thể hiện biểu cảm quá lố thường thấy ở những người mới diễn xuất.

Vừa qua, tờ Sports Chosun đưa tin Soo Young xác nhận tham gia dự án When You Say Your Wish cùng tài tử Ji Chang Wook. Lấy bối cảnh một trại tế bần, phim kể về câu chuyện của những người mong muốn có được cái chết yên bình. Phim hứa hẹn đánh dấu sự lột xác của Soo Young về diễn xuất.

So với bạn gái, Jung Kyung Ho có sự nghiệp phim ảnh nổi trội hơn. Sinh năm 1983, Kyung Ho khởi nghiệp từ năm 2003 với những vai diễn phụ. Năm 2004, khi tham gia I'm Sorry, I Love You, Jung Kyung Ho đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp dù chỉ vào vai phụ.

Cả diễn xuất của Jung Kyung Ho lẫn nội dung phim đều nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Thành công của phim đã mở ra trước mắt Jung Kyung Ho nhiều cơ hội mới. Đến hiện tại, anh góp mặt trong gần 40 dự án phim truyền hình và điện ảnh.

Bộ phim Jung Kyung Ho tham gia gần đây là Hospital Playlist thành công vang dội về tỷ suất người xem. Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của mùa hai đạt rating 10% và lập kỷ lục về tỷ suất người xem trong lịch sử đài tvN. Tập cuối cùng phát sóng ngày 16/9 ghi nhận tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 14% - thành tích cao nhất cả mùa.

Trong phim, Jung Kyung Ho vào vai Kim Jun Wan - một giáo sư của khoa Phẫu thuật tim lồng ngực. Hospital Playlist từng thắng giải Phim hay nhất ở Brand of the Year Awards năm 2020 và được đề cử hạng mục Kịch bản hay nhất ở Baeksang Arts Awards, Phim truyền hình của năm tại APAN Star Awards.