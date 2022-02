Tình yêu 5 năm của Taylor Swift và Joe Alwyn

Taylor Swift đang viên mãn với hạnh phúc hiện tại. Cô không còn thất vọng và hụt hẫng như thời còn bên cạnh Harry Styles, Jake Gyllenhaal.

Theo The Sun, Taylor Swift và Joe Alwyn vừa trải qua kỳ nghỉ lãng mạn ở St Ives, Cornwall, nước Anh. Đáng nói, bộ đôi phải đi xa tới 6.400 km và chỉ ở lại 3 ngày khiến nhiều người đồn đoán họ đã thực hiện dự định quan trọng. "Có điều đặc biệt trong chuyến đi của Taylor", bạn của nữ ca sĩ tiết lộ.

Giọng ca Love Story và tình trẻ chưa lên tiếng về tin đồn đính hôn. Marie Claire cho biết đây không phải lần đầu Joe Alwyn vướng nghi vấn đã đeo vào ngón áp út của bạn gái chiếc nhẫn kim cương.

Mối tình lâu bền nhất của Taylor Swift

Taylor Swift chưa bao giờ ngại công khai chuyện hẹn hò Joe Jonas, Harry Styles, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Calvin Harris hay Tom Hiddleston. Nhưng từ khi gặp Joe Alwyn năm 2016, cô đã thay đổi.

"Anh ấy đem đến cho tôi những cảm xúc đời thường và chân thật nhất", Swift tiết lộ lúc trả lời phỏng vấn Rolling Stone. Nữ ca sĩ kể bạn trai hiện tại giúp cô có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Nhờ Alwyn động viên, cô tự tin đưa ra những quyết định mà bản thân tin chắc sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngôi sao sinh năm 1989 bày tỏ: "Cho dù đó là quyết định sống ở đâu, đi cùng ai, khi nào không và nên chụp ảnh, tôi đều cảm thấy đúng. Tôi giờ đây chỉ cố gắng tìm kiếm những điều bình thường trong cuộc sống".

Joe Alwyn nắm chặt tay bạn gái Taylor Swift khi ra ngoài dạo phố. Ảnh: Elle Magazine.

Yêu Alwyn, Swift thay đổi tính cách và cả lối ứng xử. Cô không còn "xù lông" mỗi lần bị báo lá cải thêu dệt thông tin sai lệch. Nữ ca sĩ cũng chẳng bận tâm những lời góp ý thiếu chân thành từ cộng đồng mạng.

Năm 2020, Swift ra mắt phim tài liệu Miss Americana kể về cuộc đời và sự nghiệp, trong đó cô nhắc đến chuyện tình cảm: "Chúng tôi quyết định giữ kín chuyện yêu. Tôi đã và đang rất hạnh phúc. Tôi không cố gắng để hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của chúng tôi đến tự nhiên và chẳng cần ai phải góp ý".

Yahoo! báo cáo rằng Joe Alwyn đã giữ bí mật tuyệt đối mối quan hệ trong 5 năm qua và chỉ gần đây anh mới cởi mở đôi chút. Tài tử The Favourite khẳng định đang vui vẻ trong mối quan hệ với nửa kia.

Nguồn cảm hứng trong âm nhạc

Taylor Swift nổi tiếng với việc thường xuyên "dằn mặt" tình cũ trong sản phẩm âm nhạc bằng những ngôn chứa đựng nỗi thất vọng, tổn thương, hoặc bài học rút ra sau chia tay.

Với Joe Alwyn thì khác. Bạn trai cũng là nguồn cảm hứng âm nhạc của Swift, song loạt ca khúc cô viết về anh lại mang đến niềm tin, hy vọng vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu.

Năm 2019, Swift sáng tác album Lover để bày tỏ tình cảm với bạn trai. 18 ca khúc được cô viết trong lúc cách ly vì dịch bệnh, nổi bật trong số đó là Invisible String - chuyện tình giữa Swift với chàng trai từng làm ở cửa hàng bán yogurt (việc làm thêm của Joe Alwyn thời còn học trung học).

Chia sẻ trên The Sunday Times, nam diễn viên 31 tuổi bày tỏ rằng việc trở thành chủ đề cho một trong những album của bạn gái là sự hãnh diện khó tả.

Không chỉ tạo cảm hứng cho Taylor Swift viết nhạc, Joe Alwyn còn đồng sáng tác một số ca khúc cùng bạn gái. Ảnh: Famazine.

Taylof Swift thừa nhận I Think He Knows mang giai điệu trẻ trung, hát về Joe Alwyn - chàng trai có ngoại hình nổi bật khiến nữ ca sĩ rung động. Trong khi đó, London Boy tập trung vào giấc mơ ở cạnh người yêu của nữ ca sĩ. "Tôi yêu chàng trai London", Swift bày tỏ trong ca khúc.

Người hâm mộ đoán rằng ngôi sao nước Mỹ đã sẵn sàng cho một lễ cưới lãng mạn qua cách trình bày Paper Rings. Bài hát là sự thừa nhận bản thân Swift đã sẵn sàng nói "có" với người yêu, dù chỉ được đeo vào tay một chiếc nhẫn giấy.

"Em thích những thứ sáng bóng nhưng em sẽ cưới anh bằng chiếc nhẫn giấy / Anh yêu, anh là người em luôn mong đợi", nữ ca sĩ thổ lộ.

Theo Billboard, Lover chứng tỏ sự kết hợp tuyệt vời những ca khúc tôn vinh tình yêu, ca ngợi cảm giác gặp đúng người khiến bản thân Taylor Swift vui vẻ dành cả phần đời còn lại để ở cạnh bên.

Taylor Swift và bạn trai có cùng gu âm nhạc, điều này tạo nên mối liên kết đặc biệt giữa cả hai. Bộ đôi chuộng những giai điệu buồn và Alwyn thường là người chủ động giới thiệu bài hát mới cho bạn gái.

Chưa kể, tài tử 31 tuổi còn nhiệt tình giúp đỡ Swift trong công việc. Nữ ca sĩ tiết lộ bạn trai đã đóng góp vào sự thành công của album Folklore. Trên sân khấu nhận giải Grammy cho hạng mục Album của năm, Swift phát biểu: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Joe - người đầu tiên cùng tôi chơi những bản nhạc tôi viết. Tôi đã có quãng thời gian sáng tác tuyệt vời nhất bên anh ấy suốt đợt giãn cách xã hội này".

Xuất hiện ở buổi hòa nhạc Folklore: The Long Pond Studio Sessions, nữ ca sĩ đã xác nhận Alwyn chính là William Bowery, người đồng sáng tác hai ca khúc Folklore, Evermore, viết toàn bộ phần piano của Exile. Nam diễn viên dùng cái tên lạ lẫm này để người hâm mộ khó nhận ra.

Taylor Swift muốn tương lai gắn bó nhiều hơn với bạn trai ở lĩnh vực âm nhạc. Cô nói: "Tôi đang ngẫm về lời một số bài hát và nghĩ ra câu chuyện dạt dào cảm xúc để viết cùng anh ấy".