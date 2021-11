Tình yêu 4 năm của Park Shin Hye và Choi Tae Joon

Choi Tae Joon tâm sự Park Shin Hye là vị cứu tinh, cùng anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ngược lại, nữ diễn viên cảm thấy biết ơn khi bạn trai bỏ qua nhiều thiếu sót của cô.

Ngày 23/11, công ty quản lý của Park Shin Hye và Choi Tae Joon thông báo hai nghệ sĩ tổ chức hôn lễ vào 22/1/2022. SALT Entertainment cũng tiết lộ Park Shin Hye đang mang thai. Trước khi xác nhận kết hôn, Park Shin Hye và Choi Tae Joon có khoảng 4 năm hẹn hò. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 3/2018.

Kín tiếng trong chuyện tình yêu

Choi Tae Joon và Park Shin Hye lần đầu hợp tác qua bộ phim truyền hình Hàn Quốc The King of Dramas vào năm 2012. Trước đó, họ là bạn học, cùng tốt nghiệp Đại học Chung Ang và có một số bạn chung như Chan Yeol của EXO, Choi Soo Young SNSD.

Khi tin tức hai người hẹn hò lần đầu xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc năm 2017, công ty quản lý phủ nhận. SALT Entertainment khẳng định Park Shin Hye và Choi Tae Joon chỉ là bạn bè thân thiết.

Tới năm 2018, Dispatch tung ra loạt ảnh hẹn hò của Park Shin Hye và Choi Tae Joon. Ban đầu tin tức này bị phủ nhận bởi công ty quản lý của cả hai nghệ sĩ. Đến ngày 7/5/2018, họ chính thức xác nhận tin tức hẹn hò. Trong tuyên bố gửi truyền thông và người hâm mộ, công ty quản lý cho biết mối quan hệ của hai ngôi sao bắt đầu từ tình bạn.

Choi Tae Joon và Park Shin Hye hẹn hò từ năm 2017.

Ngay cả khi đã công khai hẹn hò, Choi Tae Joon và Park Shin Hye kín tiếng trong chuyện tình cảm. Họ ít khi chia sẻ về nửa kia. Năm 2019, tin tức hai người chia tay từng gây xôn xao mạng xã hội.

Tuy nhiên hình ảnh hai ngôi sao dắt tay nhau tới xem concert của IU vào tháng 11/2019 chính là câu trả lời họ dành cho những nghi ngờ, đồn đoán về chuyện tình cảm. Khi đó, Choi Tae Joon đang phục vụ trong quân ngũ. Anh dành thời gian nghỉ phép ngắn ngủi để ở bên bạn gái.

Theo The Korea Times, Choi Tae Joon và Park Shin Hye thực sự hẹn hò từ năm 2017 nhưng luôn giấu kín chuyện tình cảm. Năm 2020, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc nhân dịp ra mắt phim Alive, Park Shin Hye chia sẻ: "Chúng tôi không có ý định công khai mối quan hệ vào thời điểm đó, nhưng nó đã xảy ra và tôi cảm thấy vui khi được mọi người ủng hộ. Chúng tôi đã có một mối quan hệ bền chặt".

Park Shin Hye cũng phủ nhận tin tức chia tay bạn trai vì chênh lệch tuổi tác. Diễn viên Memories of Alhambra khẳng định chuyện tình yêu bền chặt và gắn bó với đồng nghiệp.

Cùng nhau bù đắp thiếu sót bằng tình yêu

Park Shin Hye sinh năm 1990, trở thành ngôi sao sau khi góp mặt trong phim Nấc thang lên thiên đường năm 13 tuổi. Sau đó, cô đảm nhận vai chính trong nhiều dự án có tỷ suất người xem cao như You're Beautiful, Pinocchio, Doctors, Memories of the Alhambra hay The Heirs.

The Korea Times nhận định nhờ vai diễn trong bộ phim lãng mạn ăn khách The Heirs (2013), Park Shin Hye trở thành ngôi sao quốc tế. Năm 2015, Forbes xếp Park Shin Hye ở vị trí thứ 33 trong danh sách Người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc và thứ 12 vào năm 2017.

Theo Korea Herald, nhờ sự nổi tiếng từ Pinocchio, The Heirs… Park Shin Hye trở thành người mẫu đại diện của hàng loạt nhãn hàng. Chỉ tính tới năm 2015, nữ diễn viên quảng cáo cho ít nhất 12 thương hiệu lớn. Nhiều thương hiệu có doanh số bán hàng tăng vọt nhờ Park Shin Hye. Cô cũng là người nổi tiếng Hàn Quốc đầu tiên được chọn làm đại sứ toàn cầu cho thương hiệu trang sức của Áo.

Choi Tae Joon kém bạn gái một tuổi và bắt đầu sự nghiệp khi mới 10 tuổi. Từng là một trong những diễn viên nhí nổi tiếng nhưng sự nghiệp của Choi Tae Joon sau này không bứt phá. Choi Tae Joon chủ yếu đóng vai phụ hoặc các dự án anh diễn chính đạt tỷ suất người xem không cao. Với dự án gần nhất là So I Married the Anti-fan phát sóng vào tháng 4, Choi Tae Joon cũng chưa tạo được tiếng vang.

Park Shin Hye có sự nghiệp diễn xuất nổi bật.

Với chặng đường diễn xuất dài 18 năm cùng nhiều bộ phim nổi tiếng, Park Shin Hye được đánh giá có sự nghiệp nổi trội hơn so với bạn trai. Bởi vậy, khi tin tức Choi Tae Joon hẹn hò Park Shin Hye được đăng tải, nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên không xứng với bạn gái.

Tuy nhiên, trong bức thư gửi người hâm mộ, Park Shin Hye hạnh phúc thông báo việc sắp kết hôn với người cô yêu. Với Park Shin Hye, người đàn ông ấy là nguồn động viên tinh thần và chấp nhận tất cả thiếu sót trong con người cô. “Tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới như một cặp vợ chồng với anh ấy”, nữ diễn viên tâm sự.

Choi Tae Joon cũng gửi thư đến công chúng để chia sẻ tin vui. Nam diễn viên bày tỏ: “Trái tim tôi rung động khi viết những dòng này để chia sẻ với các bạn. Tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và duy trì mối quan hệ có ý nghĩa với cô ấy suốt thời gian dài”.

Anh tiếp tục: “Cô ấy như vị cứu tinh đối với tôi, dạy tôi nhiều bài học. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ khi tôi vui và khóc thật to khi tôi buồn. Bây giờ, chúng tôi muốn thề ước tiến tới hôn nhân và để tình yêu mình biết ơn đơm hoa kết trái”.