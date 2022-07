Tình yêu 10 năm của ngôi sao Philippines

Xian Lim hơn bạn gái một tuổi và cũng nổi tiếng không kém. Ngoài vai trò diễn viên, MC hàng đầu, anh còn là nhà sản xuất và vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp tại Philippines. Anh từng làm MC tại Miss Grand International tại Việt Nam năm 2017. Hai ngôi sao mới đây tái hợp trong bộ phim mới. Tuy nhiên, thông tin về dự án chưa được tiết lộ. Trước đó, họ hợp tác trong loạt phim của ABS-CBN là Love Thy Woman vào năm 2020 và All You Need is Pag-Ibig năm 2015.