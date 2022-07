Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu rà soát loạt dự án chắn biển Nha Trang

Ngoài rà soát, Tỉnh ủy Khánh Hòa đồng ý việc đề xuất lập đồ án thiết kế đô thị đối với khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng theo định hướng phục vụ cộng đồng là chính.

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành kết luận về chủ trương xử lý, di dời một số công trình phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang.

Rà soát cả công trình quốc phòng đang chắn biển

Động thái trên được đưa ra sau khi Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nghe Sở Xây dựng trình bày về chủ trương xử lý, di dời một số công trình phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng và việc chấm dứt lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu rà soát lại toàn bộ các dự án, công trình đang chắn biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Hoát.

Theo đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa đồng ý việc đề xuất lập đồ án thiết kế đô thị đối với khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng theo định hướng phục vụ mục đích công cộng kết hợp với dịch vụ, nhưng ưu tiên phục vụ công cộng là chính.

Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo rà soát toàn bộ các công trình, dự án của các nhà đầu tư (kể cả của nhà nước, tư nhân) đang hoạt động, khai thác ở khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng.

Đối với các dự án chưa hết thời hạn cho thuê đất, Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị rà soát lại các thủ tục cho thuê đất trước đây để xử lý theo đúng quy định. Đối với các dự án đã hết thời hạn cho thuê đất, Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị có phương án xử lý từng trường hợp cụ thể đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến Nhà khách 378 (Bộ Công an), cảng Hải quân (Bộ Quốc phòng) để chủ động làm việc với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thống nhất hướng giải quyết.

Những dự án nào đang chắn biển Nha Trang?

Đầu tháng 7, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND TP Nha Trang tổ chức tiếp nhận phần diện tích gần 22.000 m2 tại dự án Công viên Phù Đổng do Công ty TNHH Invest Park Nha Trang làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND TP Nha Trang tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Invest Park Nha Trang cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác bàn giao phần diện tích đất trên. Đồng thời, TP Nha Trang làm việc với Công ty Invest Park Nha Trang ấn định thời hạn hoàn thành việc cung cấp hồ sơ và bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty TNHH Invest Park Nha Trang không thực hiện đúng thời hạn, giao UBND TP Nha Trang thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Việc này UBND tỉnh đã có thống nhất về chủ trương thực hiện.

Dự án Công viên Phù Đổng được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Invest Park Nha Trang và Tổng công ty Khánh Việt làm chủ đầu tư từ năm 2012. Dự án có diện tích hơn 24.600 m2, kéo dài khoảng 400 m bờ biển Nha Trang.

Trong đó, chính quyền giao gần 22.000 m2, không thu tiền sử dụng đất, để xây dựng công viên cây xanh, nhà vệ sinh công cộng. Phần còn lại hơn 2.600 m2, tỉnh Khánh Hòa giao cho doanh nghiệp theo hình thức thuê, trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng các công trình trên mặt đất như nhà hàng, hồ bơi... Thời hạn thuê đến năm 2042.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu từ 30/6, chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Ana Mandara, ở khu bãi Dương, đường Trần Phú, TP Nha Trang, phải ngừng đón khách và chính thức trả lại bãi biển cho địa phương phục vụ cộng đồng.

Sau khi di dời, khu du lịch Ana Mandara resort sẽ di dời vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (đại lộ Nguyễn Tất Thành, huyện Cam Lâm).

Ngoài 2 dự án trên, hiện phía đông đường Trần Phú còn có các công trình chắn biển Nha Trang, gồm: Dự án Công viên Phù Đổng do Công ty TNHH Invest Park Nha Trang đầu tư; cụm nhà hàng Sailing Club, rộng khoảng 2.400 m2; nhà hàng bia tươi Louisiane Nha Trang, hoạt động từ năm 2006; khu giải trí Bốn Mùa - E-land Four Seasons của Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang, rộng khoảng 3.000 m2; nhà nghỉ dưỡng 378 (Bộ Công an) và loạt nhà hàng Thùy Dương, nhà hàng Yến Sào cũng chiếm hàng trăm nghìn m2 bờ biển đường Phạm Văn Đồng.