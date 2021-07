Tình trường của siêu mẫu Bella Hadid

Trước đó, Bella Hadid và The Weeknd bắt đầu mối quan hệ thân thiết vào năm 2015. Một nguồn tin nói với E!: "Bella - The Weeknd có nhiều điểm chung và thật sự thích công ty của nhau. Cô ấy cũng yêu thích âm nhạc của anh ấy". Hadid từng xuất hiện trong một video âm nhạc của The Weeknd. Tháng 11/2016, People đưa tin cả hai chia tay do công việc và khoảng cách địa lý. Sau đó, The Weeknd hẹn hò cùng Selena Gomez gần một năm. Ảnh: Kevin Mazur.