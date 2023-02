Tình trạng trẻ em Anh xem phim khiêu dâm khi mới 9 tuổi

Ủy viên Trẻ em Anh Dame Rachel de Souza đã thực hiện một khảo sát với hơn 1.000 thanh thiếu niên 16-21 tuổi tại Anh trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc những kẻ thù ghét phụ nữ như Andrew Tate sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, nhận thức của thanh, thiếu niên, theo The Guardian.

Kết quả khảo sát của bà Rachel de Souza cho thấy cứ 10 trẻ lại có một em xem nội dung khiêu dâm khi mới 9 tuổi. Phần lớn nội dung khiêu dâm được trẻ em và thanh thiếu niên xem đều chứa yếu tố bạo lực.

Theo thống kê, khoảng 79% người làm khảo sát đã xem nội dung khiêu dâm liên quan bạo lực ở tuổi 18. Trong khi đó, cứ 3 người lại có một người thích tìm kiếm các nội dung bạo lực tình dục như cưỡng hiếp, ép buộc, xâm hại thể chất...

Báo cáo này cũng chỉ ra những tác hại của việc tiếp xúc với nội dung khiêu dâm bạo lực từ sớm. Ước tính gần một nửa thanh, thiếu niên 16-21 tuổi làm khảo sát cho rằng các cô gái "mong đợi" hoặc "tận hưởng" trải nghiệm tình dục liên quan bạo lực.

Bà Rachel de Souza bày tỏ quan ngại sâu sắc về những phát hiện này. Theo bà, những nội dung khiêu dâm bạo lực sẽ làm "bình thường hóa" bạo lực tình dục và tác động đến việc định hình hiểu biết của trẻ về tình dục và các mối quan hệ.

"Tôi sẽ không bao giờ quên một cô gái đã kể cho tôi nghe về nụ hôn đầu của cô năm 12 tuổi, bạn trai đã bóp cổ cô khi hôn. Cậu ta nhìn thấy cảnh đó trong phim khiêu dâm và nghĩ đó là chuyện bình thường", bà Rachel de Souza nêu trong báo cáo.

Khảo sát cũng cho biết trong số những người làm khảo sát, khoảng 58% nam giới và 42% nữ giới tự tìm kiếm nội dung khiêu dâm trên mạng. Cứ 5 bé trai lại có một bé xem nội dung khiêu dâm mỗi ngày. Ngoài ra, 56% người khảo sát thừa nhận họ thường xuyên tìm kiếm các hành vi tình dục có yếu tố bạo lực.

Twitter là nền tảng thu hút trẻ em và thanh thiếu niên xem nội dung khiêu dâm nhiều nhất (khoảng 41%). Tiếp theo đó là các trang khiêu dâm (37%) và Instagram (33%). Khoảng 51% các cô gái đã bị gửi nội dung khiêu dâm liên quan người họ biết ngoài đời thực. Con số này ở các chàng trai là 33%.

Thông qua báo cáo này, bà Dame Rachel de Souza kêu gọi các hành động bảo vệ trẻ em khỏi tác hại của nội dung khiêu dâm trên mạng. Bà cũng kêu gọi quốc hội thông qua dự luật về an toàn mạng như một ưu tiên khẩn cấp.

Richard Collard, người đứng đầu về chính sách trực tuyến an toàn cho trẻ tại tổ chức từ thiện trẻ em NSPCC, cũng nói rằng những phát hiện trong báo cáo trên đã cho thấy chúng ta không thể đánh giá thấp việc trẻ tiếp xúc với nội dung khiêu dâm mỗi ngày.

"Tác động tiêu cực và lâu dài mà điều này gây ra cho trẻ, cũng như quan điểm của chúng về tình dục và các mối quan hệ lành mạnh, là điều đáng lo ngại. Chính phủ phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ trẻ khỏi những kiểu nội dung như vậy", ông Richard Collard nhấn mạnh.

