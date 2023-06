Tình trạng sức khỏe nạn nhân vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Anh Nguyễn Đăng Ninh (46 tuổi, ở huyện Kim Thành, Hải Dương), nạn nhân bị bắn khi 2 nghi phạm tổ chức cướp tiệm vàng Đức Nam, đã được các bác sĩ gắp đạn ra khỏi vết thương.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng cho biết hơn 22h ngày 7/6, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977, trú xã Đông Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) trong tình trạng có vết thương khoang liên sườn, cạnh xương ức trái.

Thời điểm này, bệnh nhân tỉnh, có thể nói chuyện nhưng khó thở nhẹ, bị chướng bụng, đau tức ngực trái.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có vết thương thấu ngực, bụng do bị bắn, đường giảm âm xuyên qua gan trái. Vết thương vùng ngực rộng 1 cm, sâu, mất máu, bên trong có dị vật hình trụ dài khoảng 1 cm. Dị vật ở tam giác mật, gây rách gan rỉ máu, rách cơ lách.

Ngay sau khi chẩn đoán, ca trực tiến hành mổ vết thương để lấy dị vật (1x0,4 cm), đồng thời xử lý khâu vết rách ở các bộ phận do dị vật gây ra.

Trung tâm hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, TP Hải Phòng.

Sau khi xử lý vết thương, bệnh nhân được chuyển vào Trung tâm hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân có tiến triển tốt, huyết động ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng.

Sáng 8/6, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ 2 nghi phạm nổ súng, cướp tiệm vàng xảy ra tối 7/6 tại huyện Kim Thành (Hải Dương).

Hai nghi phạm này gồm Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, cùng trú huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 20h ngày 7/6, 2 nghi phạm nam đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín người điều khiển chiếc Exciter màu xanh vào tiệm vàng Đức Nam, tại thị trấn Gia Đồng, xã Đông Cẩm (huyện Kim Thành), chủ cửa hàng là ông Nguyễn Đăng Nam.

Người dân địa phương theo dõi cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương.

Thời điểm này, một người rút súng chĩa vào trong nhà, người còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Phát hiện có người lạ, anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977, con trai ông Nguyễn Đăng Nam) chạy ra hô hoán, túm áo nghi phạm, thì bị kẻ cướp nổ súng bắn trúng ngực và đùi trái.

Sau đó, 2 nghi phạm bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Còn anh Ninh được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng.

Nhận được tin báo, đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và thượng tá Bùi Đức Tài - Phó cục trưởng Cục C02 Bộ Công an trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Hai đối tượng vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương.

Đến sáng 8/6, cảnh sát bắt được 2 nghi phạm gây án khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).