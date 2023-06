Tình trạng nam diễn viên Hàn Quốc bị rắn độc cắn

Ngày 3/6, diễn viên Lim Kang Sung đăng bức ảnh lên Instagram cá nhân với nội dung: "Nhờ có rất nhiều người quan tâm, tôi đã khá hơn".

Trong ảnh, Lim Kang Sung đang nằm trong phòng bệnh, mặc áo bệnh nhân sau khi bị rắn độc cắn. Anh tỏ thái độ tích cực: “Râu tôi mọc dài và cảm thấy mình có khả năng chịu độc, gõ chữ rắn trên ô tìm kiếm là tên của tôi… Tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại và sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm”.

Trước đó, Lim Kang Sung bị rắn lục cắn khi đang đi dạo gần nhà ở Paju, tỉnh Gyeonggi. Anh có lịch trình tham dự buổi họp báo sản xuất cho bộ phim Close Relationship được tổ chức vào ngày 31/5 nhưng phải hủy bỏ.

Theo Starit Entertainment, công ty quản lý của Lim Kang Sung, diễn viên nhanh chóng nhập viện và đang được điều trị, nghỉ ngơi. “May mắn thay, đó không phải là tình huống nguy cấp, các bác sĩ nói rằng cần phải quan sát tiến trình trong khoảng một tuần” – phía diễn viên cho biết.

Khi tin tức về vết rắn cắn lan rộng, Lim Kang Sung đăng một bài báo và bức ảnh về đôi chân đang được điều trị trên Instagram của mình. Anh nói: "Mỗi người có phản ứng khác nhau với chất độc, tôi đang ở trong bệnh viện vì cần áp dụng các biện pháp thích hợp. Tôi sẽ nhanh chóng hồi phục và báo tin vui cho các bạn. Xin cảm ơn".

Tại cuộc họp báo phim Close Relationship, đạo diễn Lee Woo Chul tiết lộ rằng Lim Kang Sung bị rắn lục cắn và đang ở trong bệnh viện. Ông nói trong lúc đi dạo anh cảm thấy chân nóng lên và tưởng mình giẫm nhầm mẩu thuốc lá của ai đó.

Lim Kang Sung sinh năm 1981, hoạt động ở giới giải trí từ năm 1999 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thần tượng Save. Năm 2002, anh trở thành ca sĩ solo và hoạt động tích cực với vai trò diễn viên, đóng truyền hình, điện ảnh và nhạc kịch.

