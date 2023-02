Tình trạng dễ nhầm lẫn với cúm hoặc viêm phổi

Viêm dạ dày ruột, hay còn gọi là cúm dạ dày, có nhiều triệu chứng tương tự cúm thông thường, viêm phổi hay viêm màng não nên thường bị nhầm lẫn với nhau.

Viêm dạ dày ruột thường xảy ra ở đường tiêu hóa nhưng cũng có nhiều triệu chứng giống cúm. Ảnh: Hindustantimes.

Viêm dạ dày ruột hay cúm dạ dày là tình trạng dạ dày và ruột bị viêm. Bệnh này thường do virus gây ra nhưng cũng có thể do vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây ra, điển hình là xử lý hoặc chuẩn bị thực phẩm không an toàn.

Nếu bạn bị tiêu chảy hoặc nôn mửa nặng do virus, ký sinh trùng hoặc vi khuẩn, có thể bạn đã bị viêm dạ dày ruột. Tuy nhiên, dù có nhiều triệu chứng phổ biến, căn bệnh này thường bị nhầm lẫn với các tình trạng y tế khác như cúm thông thường, viêm phổi, viêm ruột thừa.

Viêm dạ dày ruột và cúm thông thường

Theo Hindustan Times, tiến sĩ Roy Patankar, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Zen ở Chembur, Mumbai (Ấn Độ), cho biết mặc dù thường được gọi là "cúm dạ dày", viêm dạ dày ruột không phải là một loại cúm.

Bệnh cúm thường ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp của một người (mũi, họng, phổi...) và người bệnh có thể có các dấu hiệu như ho, nghẹt mũi, sốt và đau cơ. Trong khi đó, viêm dạ dày ruột ảnh hưởng đến ruột và có các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng.

Cúm thông thường gây ra các triệu chứng sau: Sốt, nhức mỏi cơ thể, ớn lạnh và đổ mồ hôi, đau họng và ho, nghẹt mũi, yếu ớt, mệt mỏi. Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến bệnh đe dọa tính mạng như viêm phổi. Trong khi đó, các triệu chứng của viêm dạ dày ruột bao gồm: Đau bụng hoặc chuột rút, tiêu chảy, buồn nôn và ói mửa, sốt nhẹ, nhức đầu, đau nhức cơ thể.

Vì đây là 2 bệnh riêng biệt, điều quan trọng cần lưu ý là vaccine cúm sẽ không bảo vệ bạn khỏi bệnh viêm dạ dày ruột. Thuốc kháng sinh đôi khi được sử dụng để điều trị viêm dạ dày ruột do vi khuẩn, nhưng chúng không có tác dụng chống lại virus cúm.

Viêm dạ dày ruột và cúm đều khiến người bệnh bị sốt, nhức đầu, mệt mỏi. Ảnh: Childrenshealth.

Viêm dạ dày ruột và viêm ruột thừa

Viêm ruột thừa xảy ra khi ruột thừa bị viêm, gây đau ở phần dưới bên phải của bụng. Do vị trí của cơn đau, nó có thể bị nhầm lẫn với bệnh dạ dày. Mặc dù một số triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng và nôn mửa có thể xảy ra ở cả viêm ruột thừa và viêm dạ dày ruột, có sự khác biệt giữa hai tình trạng này. Điều quan trọng là phải nhận ra những đặc điểm này, bởi vì phương pháp điều trị cho từng bệnh rất khác nhau.

Với viêm ruột thừa, cơn đau trở nên tồi tệ và dữ dội hơn theo thời gian. Trong khi đó, các triệu chứng viêm dạ dày ruột cải thiện sau 24 giờ. Vị trí của cơn đau cũng khác với viêm ruột thừa. Nó thường gây khó chịu giữa rốn và xương hông bên phải.

Ngoài ra, trẻ em và người lớn bị viêm ruột thừa có thể có các triệu chứng sau: Nôn lỏng, xanh; bụng phình to, đau dữ dội; đau khi ấn vào bụng. Thông thường, các bác sĩ không đề xuất một liệu pháp cụ thể cho bệnh viêm dạ dày ruột. Nhưng nếu bị viêm ruột thừa, có thể bạn sẽ cần phải phẫu thuật.

Viêm dạ dày ruột và ngộ độc thực phẩm

Viêm dạ dày ruột và ngộ độc thực phẩm có nhiều triệu chứng giống nhau, bao gồm các dấu hiệu đặc trưng của viêm dạ dày và ruột. Nhưng hai tình trạng này là khác nhau.

Viêm dạ dày ruột do virus gây ra bởi một loại virus, chẳng hạn norovirus, rotavirus hoặc adenovirus. Các triệu chứng của viêm dạ dày ruột do virus có thể bắt đầu từ 4 đến 48 giờ sau khi tiếp xúc. Đây là bệnh truyền nhiễm và có thể lây nhiễm qua tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm bệnh, như khi dùng chung thức ăn và đồ dùng, hoặc khi chạm vào các đồ vật hoặc bề mặt bị ô nhiễm.

Trong khi đó, ngộ độc thực phẩm phát triển khi một người ăn thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng. Các triệu chứng có thể xuất hiện trong vòng vài giờ sau khi ăn thực phẩm bị ô nhiễm, tương tự viêm dạ dày ruột nhưng nghiêm trọng hơn. Các dấu hiệu cho thấy người bị ngộ độc thực phẩm cần được chăm sóc y tế bao gồm phân có máu, sốt cao trên 38,9 độ C, tiêu chảy kéo dài hơn 3 ngày và nôn mửa thường xuyên khiến chất lỏng không thể chảy ra được.

Hầu hết trường hợp ngộ độc thực phẩm thường không lây nhiễm, nhưng một số dạng có thể lây lan qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể.

Các triệu chứng có thể xuất hiện trong vòng vài giờ sau khi ăn thực phẩm bị ô nhiễm, tương tự viêm dạ dày ruột nhưng nghiêm trọng hơn. Ảnh: Qoctor.

Viêm dạ dày ruột và viêm phổi

Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng phổi thường gây khó thở, ho, đau ngực và các vấn đề về hô hấp khác. Đôi khi viêm phổi có thể gây ra các triệu chứng giống viêm dạ dày ruột: Nôn mửa, sốt, đau bụng, ăn mất ngon, mất nước. Nếu viêm phổi ở phần dưới của phổi, gần bụng, bạn có thể chỉ bị đau bụng và nôn mửa, không khó thở.

Tình trạng này có thể khiến các bác sĩ khó đưa ra chẩn đoán, nhưng chỉ cần chụp X-quang hoặc xét nghiệm máu đơn giản sẽ phát hiện ra bệnh viêm phổi.

Viêm dạ dày ruột và viêm màng não

Viêm màng não do virus là bệnh nhiễm trùng mô bao phủ tủy sống và não. Nó gây ra bởi cùng một loại virus có liên quan đến viêm dạ dày ruột. Nếu bạn bị viêm màng não do virus, bạn có thể có các triệu chứng giống với viêm dạ dày ruột, như sốt, nôn mửa hoặc chán ăn.

Các dấu hiệu đặc trưng khác của bệnh viêm màng não do virus bao gồm: Đau đầu, cổ cứng, đau khớp, buồn ngủ, hoang mang, khó chịu khi nhìn vào đèn sáng.