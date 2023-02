Tính toán của phim Nhật

Theo đạo diễn Isao Yukisada, cú bắt tay của điện ảnh lẫn truyền hình Nhật - Hàn là cách tuyệt vời để đưa hai nền văn hóa xích lại gần nhau hơn.

Với sự bùng nổ nội dung Hàn Quốc sau thành công vang dội của hiện tượng Squid Game, ngày càng nhiều nhà sáng tạo ở châu Á mong muốn hợp tác với công ty sản xuất, đạo diễn xứ kim chi. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa ngành công nghiệp phim ảnh Hàn - Nhật gắn bó bền chặt hơn.

Ngoài Hirokazu Kore-eda - đạo diễn người Nhật từng giúp tài tử Song Kang Ho thắng giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 với tác phẩm Broker - nhà làm phim kỳ cựu Takashi Miike cũng gây ấn tượng khi tạo nên thành công cho Connect - series truyền hình tiếng Hàn được chiếu trên Disney+.

Isao Yukisada, đạo diễn kỳ cựu gốc Nhật Bản, tin rằng Hàn Quốc có nhiều tiềm năng cần được khai phá. Ảnh: Holy Garden.

Trả lời phỏng vấn The Korea Times, đạo diễn Isao Yukisada nhấn mạnh cú bắt tay của điện ảnh lẫn truyền hình Nhật - Hàn có thể là cách tuyệt vời để đưa 2 nền văn hóa xích lại gần hơn và từ đó, cùng nhau phát huy sức mạnh.

"Hợp tác là tất yếu"

Theo Isao Yukisada, văn hóa Hàn đang lan rộng, thậm chí có khả năng thống lĩnh toàn cầu. Trong khi đó, nội dung của nước Nhật lại suy giảm. Do vậy, việc Nhật để mắt đến "người hàng xóm" là tất yếu.

"Chúng tôi háo hức muốn tìm hiểu xem những ý tưởng sáng tạo của người Hàn đặc biệt ra sao, cũng như khám phá bí quyết thành công của họ là gì", đạo diễn phát biểu.

Tuy nhiên, Isao Yukisada cho rằng dù muốn mở rộng hợp tác thế nào, các nhà sáng tạo ở đất nước mặt trời mọc cũng nên kiên định với những gì họ làm, đó là tập trung vào cách kể chuyện tình cảm tinh tế, chậm rãi, đầu tư vào tâm lý nhân vật hơn bất kỳ yếu tố nào khác.

Ông phân tích: "Nhiều phim truyền hình, điện ảnh Hàn có nhịp độ nhanh và khiêu khích. Còn nước Nhật chuộng nội dung mang tính chiêm nghiệm, truyền tải thông điệp sâu sắc. Người Hàn đánh giá cao ưu điểm này của chúng tôi, vì vậy các nhà làm phim Nhật Bản nên duy trì điều đó".

Một cảnh trong Crying Out Love in the Center of the World. Ảnh: Toho.

Thực tế, Isao Yukisada đã quan sát thấy tiềm năng của Hàn Quốc cách nay rất lâu, kể từ khi ông được mời đồng viết kịch bản cho My Girl and I (2005) - bản làm lại của tác phẩm tiếng Nhật Crying out Love in the Center of the World. Vào năm 2004, Yukisada đã đạo diễn phim Crying out Love in the Center of the World, được chuyển thể thể từ tiểu thuyết Socrates in Love của Kyoichi Katayama.

Mặc dù Yukisada từ chối tham gia vào My Girl and I, song ông đã gặp gỡ các diễn viên người Hàn và nhận ra sức ảnh hưởng, độ hấp dẫn khác biệt của văn hóa nước bạn.

Tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái, siêu phẩm điện ảnh Decision to Leave do Park Chan Wook "nhào nặn" được vinh danh trước giới phê bình và nhận đánh giá tích cực từ hội đồng chuyên môn, qua đó giúp đạo diễn họ Park trở thành người Hàn Quốc thứ 2 chiến thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Đối với Isao Yukisada, ông thực sự bị thuyết phục bởi Decision to Leave và cách làm phim của đạo diễn nước bạn. Yukisada cảm thấy xúc động khi thưởng thức tác phẩm này.

"Tôi luôn ngưỡng mộ Park và yêu thích sự sáng tạo của anh ấy. Tôi dám khẳng định Decision to Leave có lẽ là bộ phim hay nhất Park từng làm - một câu chuyện tình yêu phát triển theo cách riêng, không giống bất cứ điều gì từng được kể. Phim mang đậm tính nghệ thuật và giàu cảm xúc", Isao Yukisada tấm tắc khen ngợi.

Cuộc thử nghiệm nội dung Nhật Bản tại Hàn Quốc

The First Slam Dunk được phát hành tại Hàn Quốc vào tháng trước, đã trở thành phim hoạt hình Nhật Bản ghi nhận số vé bán ra nhiều thứ 2 ở quốc gia này sau Your Name (2016). Phim hiện vượt mốc 3 triệu USD doanh thu phòng vé.

Even If This Love Disappears from the World Tonight (của Takahiro Miki) hút hơn 1 triệu khán giả xứ kim chi sau thời gian ngắn ra rạp. Con số này đủ giúp nó được công nhận là bộ phim live-action Nhật Bản nắm giữ doanh thu cao thứ 3 ở thị trường nước láng giềng, sau Love Letter (1999) và Ju-on (2003).

Kể từ 8/2, Isao Yukisada cũng thử mở rộng phạm vi phát hành cho The Cornered Mouse Dreams of Cheese tại Hàn. Tác phẩm này vốn đã được ra mắt ở Nhật vào tháng 9/2020.

"Tôi chịu nhiều áp lực và lo lắng The Cornered Mouse Dreams of Cheese thất bại", Yukisada bày tỏ với The Korea Times. Đạo diễn 55 tuổi nói thêm: "Tuy có vui sướng khi phim Nhật tiến triển khả quan ở phòng vé Hàn Quốc, song với tư cách nhà làm phim live-action, tôi từng cảm thấy nhục nhã vì mọi người chỉ ca ngợi những bộ phim hoạt hình tiếng Nhật".

Quan điểm này của Isao Yukisada chỉ được khai sáng khi Even If This Love Disappears from the World Tonight công bố những con số ấn tượng. Ban đầu, ông cứ tưởng những phim theo đuổi nội dung lãng mạn như vậy sẽ khó tồn tại ngoài nước Nhật. Tuy nhiên, vị đạo diễn đã phải đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi Even If This Love Disappears from the World Tonight được đón nhận nồng nhiệt tại Hàn.

Với những gì diễn ra xung quanh Even If This Love Disappears from the World Tonight, South China Morning Post tin rằng Isao Yukisada không cần quá lo lắng cho tương lai của bộ phim do ông đạo diễn.

The Cornered Mouse Dreams of Cheese của Isao Yukisada có chứa yếu tố đồng tính nam. Ảnh: Holy Garden.

The Cornered Mouse Dreams of Cheese kể câu chuyện của Kyoichi (Tadayoshi Okura), người đàn ông mang tư tưởng ngoại tình dù đã lập gia đình. Vợ của Kyoichi nghi chồng không chung thủy nên đã thuê thám tử tư tên Imagase (Ryo Narita) để theo dõi anh ta.

Thế nhưng, ít ai ngờ rằng Imagase là bạn của Kyoichi từ thời đại học, và Imagase vốn đã phải lòng người bạn điển trai này. Khi Imagase gặp Kyoichi sau vài năm, anh đã đưa ra đề xuất bất ngờ để bảo vệ bí mật của Kyoichi khỏi cô vợ. Đó là 2 người hãy yêu nhau.

"Là đàn ông đích thực, tôi chưa bao giờ ham muốn tình dục với nam giới. Dẫu vậy, tôi hy vọng khán giả có thể cảm nhận được sự trong sáng trong tình yêu giữa 2 người đàn ông thông qua The Cornered Mouse Dreams of Cheese", đạo diễn Yukisada chia sẻ.

Nếu phim đạt doanh thu tốt trong thời gian tới, Yukisada có quyền kỳ vọng Hàn Quốc là địa hạt tiếp theo cho phép ông thỏa sức hiện thực hóa sáng tạo, hay nói rộng hơn là những tư duy táo bạo của riêng mình.