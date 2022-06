Tính toán của Johnny Depp

Tận dụng sức hút trên mạng xã hội, Johnny Depp tìm cách bẻ lái dư luận theo hướng có lợi cho công việc và danh tiếng của mình.

Với 33 tỷ lượt xem cho tổng tất cả video, hình ảnh và bài viết có gắn hashtag #JusticeForJohnnyDepp, tài tử Cướp biển vùng Caribbean hoàn toàn lấn át vợ cũ Amber Heard về độ phủ sóng trong vụ kiện phỉ báng kéo dài hơn 6 tuần, Insider đưa tin.

Theo NBC News, Depp không vội vàng từ bỏ "spotlight" hướng về phía mình, anh đang tận dụng sức hút để thực hiện chiến lược mới - khôi phục thanh danh và con đường sự nghiệp bằng cách chủ động bẻ lái dư luận.

"Sau khi bồi thẩm đoàn 7 người đưa ra phán quyết có lợi cho Depp ở Fairfax, Virginia, hình ảnh nam diễn viên đã tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Cuộc chơi mạo hiểm mới của anh ấy chính thức bắt đầu", tờ báo viết.

Chiến lược truyền thông dồn dập

Ngày 6/6, Johnny Depp gia nhập ứng dụng chia sẻ video hàng đầu thế giới, đạt 2,5 triệu lượt theo dõi sau 12 tiếng. Tính đến 9/6, lượng người nhấn "follow" tài khoản của anh đã chạm mốc 11 triệu.

Video đầu tiên Depp đăng tải có nội dung tri ân, cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ trên hành trình chiến thắng vụ kiện.

"Chúng ta đã ở khắp nơi cùng nhau, đã nhìn thấy mọi thứ cùng nhau, đã cùng nhau đi chung trên một con đường. Chúng ta làm điều đúng đắn cùng nhau, tất cả vì mối quan tâm chung. Bây giờ, hãy cùng tiến lên phía trước. Một lần nữa, xin cảm ơn và gửi tình yêu, sự tôn trọng của tôi đến các bạn", tài tử bày tỏ.

Johnny Depp ra mắt bộ sưu tập NFT đại diện cho hình ảnh bạn bè, người thân và anh hùng hư cấu do chính anh sáng tạo. Ảnh: SCMP.

Trên Instagram, Depp tăng cường quảng cáo cho bộ sưu tập NFT có tên Never Fear Truth. Các tác phẩm nghệ thuật do anh vẽ được mã hóa dưới dạng NFT bao gồm chân dung của Marlon Brando, Lily-Rose Depp (con gái Depp), River Phoenix, Heath Ledger, Elizabeth Taylor, Tim Burton, Hunter S. Thompson, Al Pacino...

NBC News cho biết tài tử cũng tận dụng trang cá nhân 25,2 triệu người theo dõi để chúc mừng sinh nhật lần thứ 59 của mình - điều mà trước nay anh chưa bao giờ làm.

Đối với sự nghiệp âm nhạc, Depp chuẩn bị ra mắt album đã thu âm trong 3 năm qua cùng nghệ sĩ guitar người Anh Jeff Beck. Album có tựa đề 18 sẽ phát hành vào ngày 15/7, gồm 13 ca khúc, trong đó có các bản cover bài hát kinh điển như Venus In Furs, Let It Be Me, What's Going On, Midnight Walker...

"Tên album đại diện cho sự sáng tạo trong quá trình làm việc chung của chúng tôi. Tôi và Depp đùa nhau rằng chúng tôi sẽ trở lại tuổi 18 khi chơi nhạc cho album này", Jeff Beck chia sẻ với báo chí.

Với những hoạt động truyền thông dồn dập, liên tục, Brooke Erin Duffy - phó giáo sư tại Đại học Cornell, chuyên gia truyền thông xã hội, kinh tế sáng tạo và bản dạng giới - nhận định Depp đang có khát khao tái dựng thương hiệu cá nhân và hình ảnh sao hạng A trong mắt công chúng.

"Đây là thời điểm thích hợp để Depp làm điều đó. Anh ấy vốn dĩ là cỗ máy tự xây dựng thương hiệu có tính toán rất bài bản", Erin Duffy nhấn mạnh.

Johnny Depp kết hợp cùng Jeff Beck ra mắt album 18. Ảnh: Planetradio.

Theo Duffy, sự gia tăng các hoạt động trên mạng xã hội gần đây của Depp là hình thức rẽ hướng dư luận. Nam diễn viên muốn chuyển sự tập trung của công chúng khỏi những cáo buộc, rắc rối ở phiên tòa sang chủ đề ít gây tranh cãi hơn, ví dụ như việc rao bán các bức tranh có định dạng NFT của anh về Heath Ledger và Keith Richards.

Chuyên gia nói thêm: "Phiên tòa xử tội phỉ báng đã khép lại và Depp không còn trong thế phòng thủ. Do vậy, thay vì tiếp tục tham gia vào cuộc tranh luận, anh ấy đã thoát ra và thiết lập sự hiện diện khác hơn cho bản thân mình".

Thử thách của Johnny Depp

NBC News tin rằng dưới góc nhìn của người hâm mộ Johnny Depp - những người góp phần giúp hashtag #JusticeforJohnny trở nên lớn mạnh - chiến lược truyền thông của tài tử Hollywood sẽ được đón nhận nồng nhiệt.

Tuy nhiên, giới chuyên gia không nghĩ vậy. Họ xét thấy có những rủi ro trong chiến dịch xây dựng thương hiệu sau phán quyết, Depp nhiều khả năng cũng đối mặt với sự phản tác dụng nếu lạm dụng truyền thông quá mức, một giám đốc PR nhận định.

Eden Gillott - Chủ tịch của Gillott Communications, công ty truyền thông xử lý khủng hoảng cho doanh nghiệp, vận động viên và những người nổi tiếng - phát biểu: "Những người phản đối Johnny Depp có thêm đối tượng để nhắm đến và chỉ trích khi nam diễn viên liên tục tung ra chiến lược, dự án mới".

Chuyên gia phân tích rằng antifan sẽ không bao giờ buông tha cho Depp. Họ luôn tìm cách mổ xẻ những sơ hở của nam diễn viên. Khi Depp hành động càng nhiều, anh lại càng có thêm kẽ hở.

Trong bài viết của NBC News, cây bút Daniel Arkin khẳng định còn quá sớm để kết luận kế hoạch của Depp thành công hay thất bại bởi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu và sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước.

Johnny Depp tận dụng sự ủng hộ của người hâm mộ để tìm đường khôi phục thanh danh. Ảnh: Cheatsheet.

Tạm gác mạng xã hội và thị trường NFT sang một bên, Daniel Arkin xem xét khả năng lấy lại tầm vóc trong lĩnh vực điện ảnh của tài tử thủ vai thuyền trưởng Jack Sparrow.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Depp đi xuống khi liên tiếp gặp thất bại doanh thu với The Lone Ranger, Transcendence... Điều này cho thấy anh không còn bảo chứng cho thành công phòng vé. Có thể nói, điện ảnh đang là thử thách lớn nhất với Depp.

"Tôi chắc chắn sẽ có một số phe phái ở Hollywood - những người dù có hay không đứng về phía Heard - sẽ thận trọng khi làm việc với Depp", chuyên gia PR Howard Breuer nói với NBC News.

Theo IMDb, Depp không tham gia bất kỳ bộ phim lớn nào phát hành trong năm nay và anh chỉ có một phim đang trong giai đoạn tiền sản xuất. Từ đây đến cuối năm là khoảng nghỉ của Depp trước khi bùng nổ trong các dự án mới từ năm sau.

"Depp xây dựng tương lai ít phụ thuộc vào Hollywood hoặc các công ty sản xuất liên kết với doanh nghiệp để làm việc. Anh ấy đang nhắm đến thị trường phim độc lập", một số chuyên gia chung quan điểm này.

Theo giới chuyên gia, Depp nhiều khả năng tự kết nối trực tiếp với người mộ thông qua mạng xã hội mà không cần sự trung gian của giám đốc hãng phim hoặc công ty tài năng.

"Có vẻ như Depp đang kiểm soát tốt câu chuyện và thoát khỏi sự nể nang của các hãng phim lớn", Eden Gillott kết luận.