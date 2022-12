Tính toán của Amber Heard

Chuyên gia cho rằng việc Amber Heard rút đơn kiện là quyết định khôn ngoan, sáng suốt. Vì nếu tiếp tục kháng cáo, cô có nguy cơ vẫn thua Johnny Depp.

Amber Heard bất ngờ tuyên bố dừng cuộc chiến pháp lý.

Tranh luận gay gắt về mặt pháp lý giữa Johnny Depp và Amber Heard tại tòa phúc thẩm Virginia (Mỹ) tạo tiền đề cho cuộc chiến cấp cao hơn về ranh giới giữa quan điểm và sự phỉ báng, Hollywood Reporter nhận định. Trong khi, Deadline cho rằng cuộc chiến mới giữa hai ngôi sao tồn tại nhiều góc khuất, có thể mất vài năm hoặc lâu hơn để ngã ngũ.

Nhưng bất ngờ thay, hai tờ báo đã phải "bật ngửa" trước tuyên bố mới nhất của Amber Heard vào ngày 19/12.

Nước đi không ngờ tới

Trên tài khoản cá nhân thu hút 5,3 triệu người theo dõi, Amber Heard gây ngỡ ngàng khi thông báo sẽ rút đơn kháng cáo dài 43 trang, và đồng ý trả Johnny Depp 1 triệu USD để khép lại vụ kiện phỉ báng.

Diễn viên Aquaman giải thích rằng thỏa thuận không phải hành động nhượng bộ hay nhận sai. Heard viết: "Tôi đưa ra quyết định này vì đã mất niềm tin vào hệ thống luật pháp của Mỹ, nơi lời khai không được bảo vệ của tôi bị mang ra giải trí cho các phương tiện truyền thông xã hội".

Heard cũng lưu ý nếu kháng cáo, cô có thể phải đối mặt với một phiên tòa xét xử lại cùng quá trình xem xét các bằng chứng về việc bạo hành và cô không muốn trải qua những cảm giác đó một lần nữa.

Dẫu vậy, ngôi sao 36 tuổi khẳng định vẫn có thể tố cáo Depp bạo hành nếu cô muốn điều đó xảy ra trong tương lai.

"Sự gièm pha mà tôi phải đối mặt trên mạng xã hội là ví dụ của việc phụ nữ trở thành nạn nhân khi họ đang cố gắng đấu tranh, tiến về phía trước. Bây giờ, cuối cùng tôi đã có cơ hội giải phóng bản thân khỏi thứ mà tôi đã cố gắng từ bỏ 6 năm trước", vợ cũ Depp phát biểu thêm.

Amber Heard sẽ trả cho Johnny Depp 1 triệu USD tiền bồi thường, khép lại vụ kiện. Ảnh: Deadline.

Với Heard, mong muốn hiện tại là tập trung hoàn toàn thời gian cho gia đình, chăm sóc con gái nhỏ và chữa lành vết thương sau ly hôn. Song song đó, cô sẽ xây dựng lại sự nghiệp diễn xuất.

Nước đi của Heard là điều các chuyên gia không thể ngờ đến. Bởi trước đó, theo Fox News, nữ diễn viên bày tỏ quyết tâm lớn cho lần kháng cáo này. Cô đã liên tục nộp văn bản củng cố quan điểm của mình, trình bày hẳn 16 lý do kháng cáo và thuê thêm nhóm luật sư mới hùng hậu hơn với mục đích lật ngược thế cờ.

Trong một đoạn văn bản gửi tòa phúc thẩm Virginia (Mỹ), Heard nhấn mạnh phía Depp đã cung cấp các bằng chứng không nên xuất hiện trước tòa vào tháng 5. Đồng thời, cô bức xúc khi một số bằng chứng hợp lý của mình không được phép sử dụng trong quá trình đối tụng.

"Chúng tôi tin rằng tòa án đã sai sót dẫn đến phán quyết thiếu công bằng và phù hợp với Tu chính án thứ nhất (quy định trong Hiến pháp Mỹ bảo vệ năm quyền: tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do kiến nghị với chính phủ). Do đó, chúng tôi muốn kháng cáo", phía Heard từng tuyên bố.

Tuy nhiên, diễn biến câu chuyện nay được rẽ sang hướng khác.

Quyết định có lợi cho Amber Heard

Phát biểu trên Fox News, Tim Parlatore - luật sư dân sự và hình sự của Mỹ - gọi quyết định trên là "sự từ chức của Heard". Thoạt nhìn, việc cô rút đơn kháng cáo tạo lợi thế lớn nghiêng về Depp. Nhưng khi phân tích kỹ, thực chất nữ diễn viên đang tính toán cho đường đi, nước bước lâu dài của mình.

Quan sát bằng con mắt chuyên gia, Parlatore nhận thấy những chia sẻ của Heard trên mạng xã hội rõ ràng đã được luật sư tư vấn và xem xét. Đó không phải dòng văn bản thông báo bình thường.

"Đoạn văn bản được ngụy tạo theo kiểu 'tôi đã nói ra sự thật trước tòa', tuy nhiên Heard không ra mặt và nói rõ Depp đã làm điều gì với cô ấy. Quan trọng hơn, nếu Heard viết đoạn op-ed mới để đưa ra những cáo buộc tương tự, cô hoàn toàn có thể bị kiện lại và chắc chắn Depp sẽ giành phần thắng", Parlatore cho hay.

Luật sư tin rằng nếu vẫn kháng cáo, khả năng nắm chắc phần thắng của Heard mong manh hơn Depp, thậm chí bằng 0. Do đó, cô rút lui ngay thời điểm này là khôn ngoan.

Trước mắt, Heard muốn tập trung cho sự nghiệp và chăm sóc con gái nhỏ. Ảnh: People.

Ngôi sao Never Back Down đã phải đối mặt với tình trạng ảm đạm trong sự nghiệp trước cả khi vụ kiện diễn ra vào tháng 5.

Một chuyên gia nói trên New York Post: "Đường diễn xuất của Heard đã bị thu hẹp và cô ấy cần phải xoay sở. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ bỏ mặc và không làm việc nữa".

Chính Heard từng thừa nhận vai trò của cô trong Aquaman 2 bị cắt đi nhiều. Và vì thua kiện chồng cũ, cô dần bị bị các nhà sản xuất quay lưng. Nguồn tin nội bộ của Geo TV tiết lộ trong cuộc họp kín, các nhà điều hành Hollywood chê Heard không phải diễn viên tuyệt vời. Họ chỉ coi cô là "phần tồi tệ trong lịch sử phim Hollywood".

"Có nhiều lời bàn tán về Amber, nên hầu hết hãng phim lớn bắt đầu xa lánh cô ấy vì họ không muốn làm Johnny Depp buồn khi ngỏ lời hợp tác với vợ cũ của tài tử", nguồn tin này tiết lộ.

Theo New York Post, đây cũng có thể là một phần lý do khiến Heard dừng đơn kiện. Nhiều khả năng nữ diễn viên muốn tận dụng hiệu ứng tích cực từ việc rút đơn kháng cáo để nhận được sự ủng hộ của mọi người. Từ đó, cô mới bắt đầu đưa sự nghiệp về quỹ đạo cũ.

Cho tới lúc này, từ chỗ bị coi là vết nhơ của #MeToo, Heard đang trở lại trong sự ủng hộ nhiệt tình của đồng nghiệp và các tổ chức hoạt động vì quyền phụ nữ. Hơn 130 nhà hoạt động xã hội, tâm lý học và nữ quyền cùng hàng chục tổ chức bảo vệ phụ nữ gần đây ký vào bức thư ủng hộ nữ diễn viên, sau khi cô thua kiện chồng cũ.

Danh sách người đã ký vào thư ủng hộ Heard toàn nhân vật nổi tiếng, bao gồm diễn viên Constance Wu, nhà báo Gloria Steinem, tiến sĩ tâm lý Lindsey Boylan, nhà hoạt động xã hội Gloria Steinem... cùng rất nhiều tổ chức về quyền phụ nữ khác.