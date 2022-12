Tình tiết tăng nặng của nam thanh niên đâm người đàn ông tử vong

Theo luật sư, dù một trong 2 nạn nhân không thiệt mạng, nghi phạm vẫn có thể bị khởi tố về tội giết người theo điều 123 BLHS với tình tiết tăng nặng là giết 2 người trở lên.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, khoảng 4h cùng ngày, Cường thấy ông Huỳnh Khánh (77 tuổi, người địa phương) đang giúp con gái dọn quán nước tại chợ Tam Dân. Nghi phạm chạy đến lấy con dao trong tủ rồi đâm một nhát vào vùng bả vai khiến ông Khánh gục tại chỗ.

Sau đó, Cường chạy qua quán ăn gần đó, đâm một nhát vào vùng bả vai của ông Thế (65 tuổi, ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước).

Ít phút sau, Cường lấy xe máy của người dân chạy trốn. Ông Khánh tử vong sau khi đi cấp cứu, còn ông Thế đang điều trị tại bệnh viện.

Được gia đình và lực lượng chức năng vận động, khoảng 5h cùng ngày, Cường ra đầu thú.

Nguyễn Chí Cường. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh, vụ án mạng xảy ra ngay sau khi trận bóng đá giữa Anh và Senegal ở World Cup 2022 kết thúc. Cường lúc này có biểu hiện sử dụng chất kích thích. Trước đó, anh ta không mâu thuẫn với 2 nạn nhân.

Nhà chức trách xác định nghi phạm từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích, 2 lần đi cai nghiện.

Trao đổi với Zing về vụ việc, tiến sĩ, luật sư Nguyễn Thành Tô cho rằng hành vi của nghi phạm cho thấy bản tính côn đồ, hung hăng, xâm phạm tới tính mạng và sức khỏe của 2 nạn nhân cùng trong cùng một lúc. Luật sư Tô đánh giá đây là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, cho dù nạn nhân thứ 2 còn sống, nhưng vẫn đủ cơ sở để khởi tố về tội giết người theo điều 123 BLHS 2015 với tình tiết tăng nặng là giết 2 người trở lên.

Luật sư Tô cho biết Điều 13 BLHS 2015 quy định người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển; hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

“Pháp luật hình sự cũng không coi việc say rượu, bia hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trái lại, hành vi này còn được quy định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong một số tội phạm. Bởi trong trường hợp sử dụng chất kích thích, thì trước đó họ là người có năng lực trách nhiệm hình sự và khi uống rượu hoặc sử dụng chất kích thích là tự họ đặt mình vào tình trạng say, nên họ có lỗi. Họ đã tự tước bỏ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của mình”, luật sư Tô phân tích.

Luật sư Tô cho biết trong trường hợp nếu xác minh là có tội, nghi phạm nhiều khả năng phải đối diện với khung hình phạt của tội giết người là từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, theo luật sư Tô, nghi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân theo Điều 590 và Điều 591 Bộ luật dân sự 2015 do xâm phạm tới tính mạng và sức khỏe của 2 nạn nhân.

Cụ thể, chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, thiệt hại khác do luật quy định.

Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại.

Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại. Nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.

Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc, thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm đền bù, phải đền bù thêm khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.