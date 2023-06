Tình tiết rợn người trong vụ cô gái Hàn bị vứt xác dưới ao

Dư luận Hàn Quốc đang quan tâm đến vụ thi thể nữ streamer Hàn Quốc được phát hiện dưới ao tại ngôi làng gần Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, vào ngày 6/6.

Nhà chức trách chưa tiết lộ danh tính nạn nhân xấu số. Tuy nhiên, căn cứ vào những bức ảnh làm mờ trên bản tin, truyền thông Hàn Quốc nghi ngờ đó là Ah Yeong, người có ảnh hưởng kiêm streamer nổi tiếng Hàn Quốc với hơn 250.000 người theo dõi trên Instagram.

Theo báo chí Campuchia, cô gái ở độ tuổi 30 đến quốc gia Đông Nam Á vào ngày 2/6. Cô được cho là tử vong vào ngày thứ hai ở xứ người sau khi vào bệnh viện địa phương tiêm thuốc. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ chủ bệnh viện là cặp vợ chồng người Trung Quốc.

Tuy nhiên, một nhân chứng địa phương đặt nghi vấn về nguyên nhân cái chết của nữ stream. Người này cho biết lúc được tìm thấy, thi thể nạn nhân dường như bị đánh đập dã man.

“Các phương tiện truyền thông địa phương và đại sứ quán thông tin rằng có vẻ như cô ấy không bị sát hại, nhưng khuôn mặt cô ấy bị sưng phù”, nhân chứng giấu tên nói.

Nguồn tin cũng nhắc đến tin đồn lan truyền cô gái Hàn Quốc bị hành hung. Bên cạnh đó, một số người tin rằng nạn nhân bị tác động ngoại lực sau khi đã chết, cụ thể hơn đôi vợ chồng Trung Quốc đánh thi thể để không thể nhận dạng được.

Đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia cho biết các nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc và sẽ phản hồi với cảnh sát Hàn Quốc khi nhận được thông tin mới từ cuộc điều tra.

Trước nữ streamer, diễn viên hài nổi tiếng Hàn Quốc Seo Se Won cũng qua đời tại Campuchia sau khi được tiêm thuốc tại một bệnh viện địa phương. Ông được cho là chuyển đến Campuchia để kinh doanh.

Cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.