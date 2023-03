Tình tiết mới vụ siêu thị nhà vợ Messi bị xả súng

Thị trưởng Pablo Jawkin của thành phố Rosario (Argentina) nghi ngờ vụ xả súng vào siêu thị nhà vợ của Lionel Messi có thể không được thực hiện bởi băng đảng tội phạm.

Gia đình nhà vợ Messi ở Argentina bị đe dọa. Ảnh: Reuters.

"Đây là vụ tấn công kỳ lạ, nó nguy hiểm hơn những vụ gây rối trật tự công cộng khác", ông Jawkin chia sẻ trên đài Mite hôm 5/3. "Không có chuyện chống lại gia đình hai bên nhà Messi. Đồng thời cũng không có cuộc gọi ra điều kiện hay tống tiền nào cả".

Ông Jawkin không loại trừ giả thuyết vụ tấn công có thể là âm mưu của lực lượng an ninh ở Rosario khi nhóm này "muốn phản đối sự xuất hiện của Bộ trưởng An ninh mới ở tỉnh Santa Fe (nơi thành phố Rosario trực thuộc)".

Hôm 2/3, camera an ninh ghi lại hình ảnh hai nghi phạm bịt mặt, đeo găng tay, đi xe máy đã nổ súng vào một siêu thị của gia đình Antonela Roccuzzo (vợ Messi), sau đó bỏ lại lá thư viết tay có nội dung: “Này Messi, bọn tao đang đợi mày trở về. Jawkin sẽ không bảo vệ mày được đâu”. Ngoài ra, hai kẻ lạ mặt còn bắn 14 phát đạn vào siêu thị.

Một nguyên nhân khác của vụ xả súng được cho là do có tin đồn Newell's Old Boy sẽ trở thành bến đỗ tiếp theo nếu Messi rời PSG. Điều này khiến người hâm mộ quá khích của các CLB đối địch với Newell's Old Boy không hài lòng.

Chính quyền thành phố Rosario đang tiến hành điều tra vụ việc. Bộ trưởng An ninh Quốc gia, Anibal Fernandez tuyên bố đảm bảo an toàn cho Messi nếu cầu thủ này yêu cầu quyền giám hộ cá nhân khi trở về Argentina. Rosario được biết đến là một trong những thành phố bạo lực nhất ở quốc gia này.

Theo lịch dự kiến, Messi có thể sẽ hội quân đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Panama và Curacao vào ngày 23 và 28/3 tại quê nhà. Gia đình Messi chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ việc. Hiện M10 cùng các đồng đội ở PSG chuẩn bị cho trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp Bayern Munich hôm 9/3.

Khoảnh khắc Messi giành FIFA The Best 2022 Rạng sáng 28/2 (giờ Hà Nội), ngôi sao người Argentina nhận giải thưởng Cầu thủ nam hay nhất năm 2022 từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.