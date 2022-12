Tình tiết mới nhất vụ trộm đột nhập nhà Sterling

Vì sự an toàn của gia đình, Raheem Sterling có thể không xuất hiện thêm lần nào ở World Cup 2022. Rất may vợ và con anh không có mặt ở nhà thời điểm xảy ra vụ trộm.

Gia đình của Sterling không có nhà thời điểm xảy ra vụ trộm.

Theo The Sun, một nguồn tin khẳng định: "Raheem đã nói với mọi người rằng: 'Không đời nào tôi đi đâu trừ khi tôi chắc chắn 100% rằng gia đình tôi an toàn'. Raheem rất ý thức về việc an ninh. Một phần lý do anh chuyển tới đây vì khu đất này rất tách biệt và có đội an ninh tuần tra thường xuyên".

"Mặc dù vậy, Raheem vẫn trở thành mục tiêu. Sự cố khiến anh ấy và vợ cảm thấy khó chịu. Họ vừa chuyển về London và muốn cảm nhận được sự an toàn", nguồn tin trên kết luận.

Cảnh sát địa phương đang mở cuộc điều tra. Họ tạm thời kết luận không có mối đe dọa hay hành vi bạo lực nào liên quan bởi vợ và con Sterling vắng nhà trong thời điểm xảy ra vụ trộm. Nếu tình hình chưa được đảm bảo, khả năng tiền đạo 27 tuổi sẽ chia tay World Cup 2022.

Gia đình Sterling chuyển đến khu Oxshott, Surrey ở London sau khi rời Man City để gia nhập Chelsea trong hè 2022 với thương vụ trị giá 47,5 triệu bảng. Theo The Sun, băng trộm có thể đã nghĩ ba mẹ con Paige vẫn đang ở Qatar xem và cổ vũ Sterling thi đấu.

Trước trận ra quân của tuyển Anh ở vòng bảng World Cup 2022, Paige đăng ảnh hai con đang trên du thuyền ở Doha. Cô được gắn thẻ trên mạng xã hội bên ly cocktail sành điệu. Dù vậy, vợ và con Sterling sớm trở về Anh sau khi kết thúc vòng bảng.

Paige là người báo động sau khi xác nhận số đồng hồ trị giá 300.000 bảng của chồng bị trộm bởi một băng nhóm có vũ trang. Vụ trộm xảy ra hôm 3/12 tại biệt thự của Sterling, nơi cách sân tập của Chelsea khoảng 15 phút lái xe.

Vắng Sterling, những đồng đội ở tuyển Anh vẫn thi đấu tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Họ thắng Senegal 3-0 hôm 5/12 để giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Đối thủ của "Tam sư" là đương kim vô địch Pháp.

Highlights Anh 3-0 Senegal Jordan Henderson, Harry Kane và Bukayo Saka là những người ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Anh trước Senegal ở vòng 16 đội World Cup 2022.