Tình tiết gây thắc mắc trong phim 'Mùa hoa tìm lại'

Theo diễn biến mới nhất, Đồng đến nhà Thủy để đòi lại con gái. Tại đây, hai người xảy ra xô xát.

Trong những tập gần đây, nội dung phim Mùa hoa tìm lại xoay quanh việc Đồng (Duy Hưng) đi tìm con gái. Bé Ngân bị Thủy (vợ Đồng) đưa lên thành phố. Thủy (Thu Hoài) bỏ đi đã nhiều năm và bây giờ mới quay lại, muốn giành quyền nuôi con. Mặc cho con gái khóc lóc, xin về với bố, Thủy kiên quyết làm theo ý mình.

Tuy nhiên, do sơ suất của cô giúp việc, bé Ngân biết được địa chỉ nhà và gọi điện cho bố. Đồng tìm đến nhà Thủy. Tại đây, hai người xảy ra tranh cãi, xô đẩy. Thủy bị ngã, ngất xỉu. Đồng sau đó bị đưa đến đồn công an. Cán bộ công an nói với Đồng: "Anh bị tạm giữ vì hành vi hành hung chị Thủy. Chị Thủy cũng đã có đơn tố cáo anh đột nhập trái phép và bạo hành chị ấy". Đồng phản bác: "Thế cô ta bắt cóc con gái tôi, sao không ai nói gì".

Đồng bị đưa đến đồn công an sau khi xô xát với Thủy.

Tình tiết này khiến khán giả thắc mắc. Trên fanpage phim, nhiều ý kiến cho rằng việc nói Đồng đột nhập trái phép là không đúng. Bởi về mặt giấy tờ pháp lý, Đồng - Thủy vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn. Nhà của Thủy là tài sản sau hôn nhân, nên không thể coi là tài sản riêng.

"Đồng nói với anh công an rằng hai vợ chồng chưa ly hôn. Như vậy, trên danh nghĩa Thủy vẫn là vợ Đồng. Chồng đến nhà vợ sao có thể gọi là đột nhập trái phép", một người xem để lại bình luận trên fanpage phim.

"Lập luận của nhân vật công an trong trường hợp này chưa đầy đủ, thuyết phục. Vì thế, khán giả thắc mắc là đúng", thành viên mạng Lê Anh nêu ý kiến.

Ngoài ra, tình huống xô xát giữa Đồng và Thủy cũng được cho là dàn dựng chưa hợp lý. Đồng chỉ hất tay nhẹ, nhưng Thủy lại ngã đến ngất xỉu.

Chia sẻ với Zing về tình tiết đang khiến khán giả thắc mắc, biên kịch Huyền Lê cho hay đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong toàn bộ diễn biến. Hơn nữa, Thủy là người làm đơn tố cáo Đồng đột nhập, chứ không phải công an bắt Đồng vì hành vi đột nhập. Nội dung phim cũng không đề cập cụ thể căn nhà này thuộc sở hữu của ai, là tài sản trước hay sau hôn nhân.

"Nội dung phân đoạn này muốn nhấn vào xung đột, việc Thủy đang tìm mọi cách để giành quyền nuôi con. Cô ấy đương nhiên sẽ đưa ra những điều bất lợi nhất cho Đồng. Tình tiết khán giả thắc mắc sẽ được giải đáp ở phần sau, khi Thủy làm việc với luật sư của cô ấy", biên kịch Huyền Lê cho biết.

Tình huống Thủy và Đồng xô xát.

Trong phim, nhân vật Đồng được xây dựng là kiểu đàn ông cục súc, cư xử đôi khi thô lỗ, nhưng bản chất tốt tính. Chính vì Đồng khô khan, không biết thể hiện tình cảm, Thủy dứt áo ra đi.

Hiện, khán giả ghép đôi Đồng và nữ chính Lệ (Thanh Hương). Đa số ý kiến cho rằng Lệ - Đồng phù hợp cả về tính cách lẫn hoàn cảnh. Diễn viên Duy Hưng được khen ngợi diễn xuất khi vào vai Đồng. Đây cũng là lần đầu anh hóa thân thành ông bố đơn thân trên màn ảnh, thay vì những nhân vật giang hồ quen thuộc.