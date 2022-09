Tình tiết định khung với tú ông môi giới cho chân dài showbiz bán dâm

Với số tiền thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng, Long sẽ đối diện tình tiết định khung cao nhất của tội môi giới mại dâm với khung hình phạt 7-15 năm tù.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tạm giam Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê Hải Phòng, cư trú tại TP.HCM) về tội Môi giới mại dâm. Long được xác định liên quan đường dây mại dâm cao cấp do Lục Triều Vỹ (29 tuổi, quê Đà Nẵng) cầm đầu, bị công an triệt phá hồi tháng 7/2020.

Theo công an, vào trung tuần tháng 8, Long đã giới thiệu 2 chân dài nổi tiếng trong giới showbiz Việt để bán dâm cho 2 đại gia. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD mỗi người, Long điều 2 cô gái đến khách sạn cao cấp ở quận 1 (TP.HCM) để bán dâm thì bị công an phát hiện. Bị can khai nhận nếu phi vụ trót lọt, Long trả 120 triệu đồng cho 2 chân dài bán dâm và hưởng lợi số tiền gần 600 triệu đồng còn lại.

Với số tiền thu lợi hơn 600 triệu đồng, tú ông này có thể đối diện khung hình phạt nào?

Lê Hoàng Long. Ảnh: M.H.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa

Để cấu thành tội Môi giới mại dâm theo Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi cần có những dấu hiệu sau:

Về chủ thể, tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

Về chủ quan, tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, động cơ, mục đích là vụ lợi hoặc động cơ mục đích khác, nhưng không phải là dấu hiệu bắt buộc.

Về khách thể, hành vi này xâm phạm trật tự an toàn công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa.

Về khách quan, tội phạm thể hiện ở hành vi làm trung gian dụ dỗ (rủ rê, lôi kéo, kích động) và dẫn dắt (làm trung gian, thỏa thuận giá cả địa điểm, phương thức gặp mặt...) để người khác thực hiện việc mua và bán dâm.

Trường hợp này, Long đã đủ tuổi và đủ năng lực trách nhiệm hình sự; thực hiện hành vi dụ dỗ và dẫn dắt người khác thực hiện việc mua bán dâm. Ngoài ra, bị can thực hiện hành vi với lỗi cố ý nhằm thu lợi bất chính (hơn 600 triệu đồng) và hành vi này đã xâm phạm đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Do đó, việc bị can bị khởi tố về tội Môi giới mại dâm là có cơ sở.

Theo thông tin hiện có, Long môi giới cho 2 đại gia mua dâm với giá 15.000 USD , thu lợi bất chính hơn 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, bị can còn làm quản lý cho một số nghệ sĩ Việt hay đại diện cho nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc khi họ sang Việt Nam biểu diễn. Bởi vậy, cơ quan công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ chính xác số lượng khách mua dâm, xác định số tiền thu lợi bất chính và từ đó áp dụng tình tiết định khung phù hợp cho người phạm tội.

Theo Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015, nếu người môi giới mại dâm thu lợi dưới 100 triệu đồng, khung hình phạt áp dụng sẽ là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu số tiền từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, khung hình phạt là 3-7 năm tù, còn nếu hưởng lợi trên 500 triệu đồng, mức phạt là 7-15 năm tù.

Trường hợp này, với việc đã chắc chắn thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng, Long sẽ chịu tình tiết định khung cao nhất của tội Môi giới mại dâm. Tùy thuộc số tiền thu lợi bất chính, mức án tối đa cho tú ông có thể lên tới 15 năm tù.