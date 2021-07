Tình tiết để ngỏ trong ‘Loki’

Ngày 14/7, tập thứ 6 của series “Loki” đã lên sóng. Nội dung phim còn nhiều tình tiết để ngỏ, hứa hẹn cốt truyện đầy kịch tính trong mùa 2.

Kết thúc mùa 1 của Loki, khán giả đã được biết He Who Remains - kẻ đứng sau thao túng tổ chức TVA – chính là Kang the Conqueror (Jonathan Majors). Gã thần lừa lọc (Tom Hiddleston) và Sylvie (Sophia Di Martino) đã có màn đối đầu kịch tính xung quanh việc sẽ làm gì với Kang. Cao trào của trường đoạn này là cảnh Loki trao Sylvie một nụ hôn.

Tuy nhiên, nụ hôn của Loki không thể khiến Sylvie hồi tâm chuyển ý. Cô mở cánh cổng không gian, đẩy Loki trở về trụ sở TVA để mình tiện tay kết liễu Kang. Không còn người kiểm soát, dòng thời gian bắt đầu phân nhánh, mở ra hiểm họa về một trận chiến đa vũ trụ.

Kế hoạch sản xuất mùa 2 của Loki được thông báo cuối tập 6 bằng phong cách phá vỡ bức tường thứ 4 độc đáo.

Về phần Loki, gã Thần Lừa Lọc chạy đi tìm sự giúp đỡ của TVA. Khi gặp Mobius (Owen Wilson), Loki thông báo ngắn gọn về thảm họa sắp xảy đến, nhưng người mật vụ không nhận ra kẻ mình từng chiêu mộ. Mùa phim khép lại bằng cảnh Loki nhận ra vận mệnh của đa vũ trụ đều đặt cả trên vai mình.

Ravonna Renslayer là ai?

Theo trang Distractify, sau mùa phim đầu tiên tập trung vào hành trình tìm kiếm He Who Remains của Loki và Sylvie, chặng tiếp theo của series Loki có thể rọi ánh sáng vào cuộc đời của một nhân vật nhiều bí ẩn khác là thẩm phán Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw).

Trong tập 6, khán giả được biết sự tồn tại của một phiên bản Renslayer khác đang hành nghề gõ đầu trẻ tại Trái Đất năm 2018. Nhờ nhân vật này, mật vụ của TVA phát hiện ra họ chỉ là các biến thể.

Ravonna Renslayer vẫn còn là ẩn số với Loki.

Trước đó, Mobius đã tới gặp Renslayer và đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng nhận ra mình không có chung một góc nhìn. Renslayer đánh ngã Mobius và đi qua cánh cửa không gian đến một nơi không xác định. Khi Mobius hỏi cô đi đâu, Renslayer đáp lại: “Đi tạo ra tự do ý chí”.

Renslayer không trở lại ở cuối phim, do đó khán giả chưa biết cô còn giữ được ký ức về các sự kiện đã xảy ra trước khi Kang bị Sylvie giết hay không. Nếu còn, không loại trừ khả năng trong mùa 2 của Loki, Renslayer và Thần Lừa Lọc sẽ phải bắt tay hợp tác để xoay chuyển tình hình.

Lúc này, Loki là người đã nắm rõ chân tướng của TVA, hiểu chuyện gì đang xảy ra với dòng thời gian cũng như cách để tìm ra Kang. Renslayer có thể lợi dụng Loki để tới được với gã. Trong truyện tranh, Ravonna Renslayer và Kang đã có quan hệ tình cảm lãng mạn. Sẽ rất thú vị nếu mối tình này được đưa từ trang sách lên màn ảnh.

Chuyện gì sẽ xảy ra giữa Loki và Sylvie?

Từ thù thành bạn, từ bạn thành tri kỷ để rồi sau cùng lại trở mặt thành thù, mối quan hệ giữa Loki và Sylvie giống như một chuyến tàu lượn - đi lên rồi đi xuống với vô số bất ngờ.

Quan hệ giữa Loki và Sylvie đã rạn nứt một cách đầy đáng tiếc.

Sylvie đã chứng minh cho Loki rằng rã Thần Lừa Lọc có thể yêu và gắn bó với những người xung quanh. Cô cũng là người giúp Loki nhận ra gã không cần phải sống cô đơn như kẻ ngoài cuộc. Nhưng sau cùng, họ vẫn bất đồng quan điểm trước câu hỏi sẽ làm gì với Dòng thời gian thiêng liêng.

Sau màn chia tay đầy cay đắng trong tập 6, chắc chắn cặp tình nhân sẽ còn gặp lại. Tuy nhiên, việc họ sẽ làm gì khi ấy lại là câu hỏi gây tò mò. Liệu khi ấy Sylvie đã nhận ra Loki không sai khi đề nghị cô đừng xuống tay với Kang và cả hai sẽ một lần nữa tái hợp?

Theo lý giải của bộ phim, Loki và Sylvie cũng là những người duy nhất mạnh hơn thực thể Alioth và đủ sức hạ Kang.

Loki phiêu lưu giữa vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng rộng lớn

Đầu mùa 1, Mobius từng dùng nhiều cách để lấy lòng Loki. Mùa hai có thể lặp lại tình tiết ấy, nhưng theo chiều ngược lại. Lần này, chính Loki mới là kẻ phải tìm cách khiến Mobius về phe mình.

Cơ hội về việc Mobius và Loki trở thành đồng sự vẫn còn le lói.

Một khi Loki đã thuyết phục được Mobius tin tưởng, họ có thể trở thành cặp đồng sự ăn ý - hình ảnh khán giả chưa có cơ hội thấy trong mùa đầu tiên. Trên Internet, người hâm mộ cũng bày tỏ hy vọng được thấy yếu tố phiêu lưu du hành thời gian được thể hiện mạnh hơn trong mùa 2 của Loki.

Trong mùa 2, thế cờ cũng có thể thay đổi theo hướng cuộc đồi đầu giữa hai phe các Loki và TVA trở thành Loki bắt tay với TVA để chống lại Kang the Conqueror.

Trước mắt, với sự xuất hiện của Kang the Conqueror, nội dung series Loki đã có sự gắn bó với hai tác phẩm điện ảnh khác thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvek là Ant-Man and the Wasp: Quantumania và Doctor Strange in the Multiverse of Madness.