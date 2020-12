'Tình thù hai mặt' - phim cảm động về tình anh em

Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, “Tình thù hai mặt” khắc họa tình anh em của Thuận và Hòa. Khi điều tra cái chết bí ẩn của anh trai, Hòa phát hiện ra bí mật động trời.

Cha mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn xe, hai anh em Thuận - Hòa sống nương tựa vào nhau. Một tay Thuận nuôi nấng chăm sóc Hòa, bỏ dở cả đại học để lo cho em. Khi lớn lên, dù bận rộn với công việc làm ăn, 2 anh em vẫn rất thân thiết. Đối với Hòa, Thuận không chỉ là anh trai mà còn là cha, là chỗ dựa duy nhất. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh trai là đả kích lớn với Hòa. Anh quyết định bán những tài sản cuối cùng để điều tra cái chết của anh mình.

Dù là bộ phim hình sự, Tình thù hai mặt được thể hiện theo một cách khác biệt. Ngoài nội dung kịch tính, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên Khương Thịnh, Nguyên Vũ, Quách Ngọc Tuyên, Quốc Tân… đặc biệt là “ác nữ màn ảnh” Cao Thái Hà cùng dàn người đẹp Phúc An, Thảo Trang, Cao Mỹ Kim...

Quá sốc trước sự ra đi không lời từ biệt của anh trai, Hoà như phát điên. Hoà cho rằng cái chết của anh mình không thể là tai nạn.

Trong phim, Khương Thịnh vào vai Hòa - giám đốc một công ty chuyên kinh doanh văn phòng phẩm. Hòa bất chấp làm mọi thứ để có thể đưa cái chết của anh trai ra ánh sáng. Vây quanh Hòa là những bóng hồng đang nắm giữ nhiều mắt xích quan trọng.

Nhân vật Oanh - vợ của Hoà - do diễn viên Thảo Trang thủ vai. Cùng vẻ ngoài hiền thục, Oanh luôn sống trong sự hoài nghi, thiếu lập trường và lúc nào cũng sợ mất chồng.

Sự mong manh khiến Oanh dễ sa ngã.

Diễn viên xinh đẹp Phúc An đảm nhận vai An - vợ của Thuận và là chị dâu của Hòa. Với ngoại hình cuốn hút, thích diện đồ hiệu, sử dụng trang sức đắt tiền và ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, An là tình nghi số một trong cái chết của Thuận.

Một nhân vật mấu chốt khác là ả gái gọi cao cấp tên Quyên - người nằm trong mắt xích buôn bán ma túy tổng hợp - do diễn viên Cao Thái Hà đảm nhận. Với việc hóa thân vào vai “chị đại”, Cao Thái Hà luôn xuất hiện với hình ảnh quyến rũ và gương mặt lãnh cảm.

Hoà dấn thân vào thế giới ngầm và đụng độ với Quyên.

Với Cao Mỹ Kim, cô vào vai Bích - lễ tân khu nghỉ dưỡng do Hòa làm ông chủ. Không chỉ mang thân thế bí ẩn, Bích còn có màn giao thủ tay đôi với Long - chủ chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn do Nguyên Vũ thủ vai.

Trong phim này, ca sĩ - diễn viên Nguyên Vũ tiếp tục hóa thân thành nhân vật phản diện tàn độc nhưng đào hoa. Ẩn sau vẻ ngoài thư sinh của Long là trái tim sắt đá, sẵn sàng xuống tay cả với phụ nữ và trẻ nhỏ.

Long sẵn sàng xuống tay dù đối phương là phụ nữ.

