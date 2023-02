Tình thế khó đảo ngược với Greenwood

MU có thể chấm dứt hợp đồng của Mason Greenwood. Giờ đây, bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào đều cân nhắc khi gắn tên của họ với hình ảnh của cầu thủ này.

Greenwood nhiều khả năng đã chơi trận cuối cùng cho MU. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao trẻ của MU không phải mẫu cầu thủ ngoan hiền. Sự cố dắt hai cô gái lạ về phòng khách sạn ở tuyển Anh tháng 9/2020 không giúp Greenwood rút ra bài học. Thay vào đó, Greenwood vướng vào rắc rối bạo hành và tấn công tình dục bạn gái cũ Harriet Robson. Kết quả là mũi nhọn MU bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới bóng đá.

Sau gần một năm truy tố và bị bắt, Greenwood được tuyên bố thoát tội. Về mặt pháp lý, chân sút 21 tuổi đã được chứng minh trong sạch nhưng không đồng nghĩa anh vô tội. Do đó, "Quỷ đỏ" vẫn đang hành động cẩn trọng trước khi đưa ra phán quyết về tương lai của cầu thủ sinh năm 2001.

Thực tế, Greenwood cũng đối mặt với áp lực lớn. Đây là rào cản có thể khiến tiền đạo này hết cơ hội trở lại khoác áo MU.

Greenwood bị quay lưng

The Sun tiết lộ rằng tiền đạo người Anh miễn cưỡng chấp nhận lập trường của MU. Nhà vô địch nước Anh 20 lần tiến hành điều tra thêm trước khi ấn định số phận của chân sút 21 tuổi. Điều này khiến Greenwood thất vọng. Anh cho rằng CLB không đứng về phía mình. Tuy nhiên, vốn là một đội bóng lớn và có thương hiệu toàn cầu, CLB chủ sân Old Trafford có lý do cân nhắc kỹ quyết định liên quan tới Greenwood.

Theo Independent, "Quỷ đỏ" thậm chí có thể chấm dứt hợp đồng với Greenwood bất kỳ lúc nào. Tới thời điểm này, Greenwood cũng nhận về nhiều phản hồi không mấy tích cực từ nhiều phía.

Hình ảnh này có thể không còn xuất hiện ở MU. Ảnh: Reuters.

Nhiều cầu thủ nữ khó chịu với ý tưởng Greenwood trở lại thi đấu, theo the Athletic. Họ không muốn thấy người từng bị buộc tội hãm hiếp, hành hung phụ nữ đại diện cho CLB chủ sân Old Trafford. Họ cho rằng những hình ảnh, đoạn clip phát tán trên mạng xã hội không phải là thứ có thể dễ dàng xóa khỏi ký ức.

Natalie Burrell, người sáng lập Câu lạc bộ cổ động viên nữ MU ở Anh, nhận định với The Athletic: “Tôi không nghĩ Greenwood nên trở lại đội bóng. MU là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Việc để Greenwood trở lại là điều tồi tệ nhất họ có thể làm".

Trong trận hòa 2-2 của MU trước Leeds hôm 9/2, nhiều CĐV hô vang biểu ngữ "She said no" (tạm dịch: Cô ấy nói không - PV) nhằm phản đối Greenwood. Động thái như ám chỉ rằng mũi nhọn 21 tuổi không hề vô tội.

CĐV Pam, 73 tuổi, khẳng định: "Tôi thật sự không nghĩ rằng có bất kỳ con đường nào để Greenwood quay trở lại. Một bài báo nói rằng cậu ta có thể sẽ đến Trung Quốc chơi bóng. Thật đáng xấu hổ khi bóng đá Anh mất đi một tài năng như vậy".

Cảm giác giới mộ điệu không tha thứ và Greenwood cũng không còn đường lui. Giới truyền thông Anh chắc chắn không buông tha cho trường hợp của Greenwood. Thực tế, ngôi sao trẻ này cũng sớm bị tẩy chay hàng loạt bởi người hâm mộ và những nhãn hàng nổi tiếng.

Thậm chí ngay cả khi MU trao cơ hội trở lại, không chắc Greenwood có thể thoải mái xỏ giày ra sân chơi bóng.

Khó đảo ngược tình thế

Greenwood khó tìm thấy sự đồng cảm ở thời điểm này. Theo Daily Mail, ngay cả dàn sao MU cũng không muốn Greenwood tái hòa nhập với đội dù cầu thủ này đã được bác bỏ các cáo buộc tấn công tình dục.

"Phòng thay đồ của MU đang ổn định và không ai muốn có sự xáo trộn dù là nhỏ nhất. Sự xuất hiện của Greenwood có thể gây mất tập trung cho đồng đội", tờ báo Anh cho biết.

Greenwood đang đối mặt với áp lực rất lớn. Ảnh: Reuters.

Hôm 6/2, cầu thủ người Anh được cho là điền CLB MU và nhà tài trợ vào tiểu sử trên trang cá nhân. Có thông tin cho rằng Greenwood vốn chưa bao giờ xóa dòng tiểu sử này. Thực hư cần thời gian kiểm chứng nhưng ngay lập tức, Mirror dẫn thông báo của nhà tài trợ Nike có đoạn: "Mason Greenwood không còn là vận động viên của chúng tôi nữa". Động thái cho thấy giới truyền thông phản ứng rất gay gắt với số 11 của MU.

Hơn một năm qua, Greenwood gần như sống khép kín. Greenwood chỉ mới tròn 21 tuổi cho đến tháng 10 năm ngoái nhưng danh tiếng sớm bị ảnh hưởng. Năm 2020, tiền đạo tài năng này lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia. Giới chuyên môn đánh giá cao Greenwood, nhưng với bê bối đã qua, phía trước mũi nhọn người Anh là một bầu trời xám xịt.

Từ thời điểm Greenwood bị bắt, MU thông báo đình chỉ thi đấu cầu thủ trẻ. Hiện tại, án phạt chưa được gỡ bỏ. Đội bóng thành Manchester còn từ chối cử luật sư để trợ giúp pháp lý cho Greenwood trong suốt quãng thời gian này. "Ngày Greenwood trở lại khoác áo MU còn rất xa vời", Guardian viết.

