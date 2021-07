Tỉnh thành nào ở Việt Nam không có thị xã?

2. Tỉnh duy nhất cả nước hiện có 3 thị xã? Nghệ An

Đồng Tháp

Quảng Ninh Nghệ An hiện là tỉnh duy nhất có 3 thị xã: Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa. Trong đó, Cửa Lò được xác định là đô thị du lịch trọng điểm của Nghệ An. Trong ảnh là cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối thị xã Cửa Lò của Nghệ An (góc trái) với huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Phạm Trường.