Tỉnh thành nào ở Việt Nam giáp biển?

6. Đâu là huyện duy nhất của TP.HCM giáp biển? Cần Giờ

Thủ Đức

Nhà Bè Cần Giờ là huyện duy nhất của TP.HCM giáp biển, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Huyện có thị trấn Cần Thạnh cùng 6 xã: Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Thạnh An, Long Hòa, Lý Nhơn. Trong ảnh là toàn cảnh Thạnh An, xã đảo duy nhất của TP.HCM. Ảnh: Phạm Ngôn.