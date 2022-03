Tinh thần sống tích cực của chàng giám đốc trẻ tại P&G Việt Nam

Đảm nhiệm vị trí cao khi còn rất trẻ, Ưng Hoàng Lợi luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, thể hiện qua 3 giá trị cốt lõi: Nỗ lực, tử tế và cho đi không cần hồi đáp.

Là một trong những người trẻ tuổi nhất đảm nhiệm vị trí giám đốc marketing tại Tập đoàn Procter & Gamble (P&G) Việt Nam, Ưng Hoàng Lợi đã chứng minh mọi nỗ lực hoàn thiện bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng, dù bạn lựa chọn con đường phát triển ở đâu.

Sau một thời gian làm việc tại văn phòng Singapore với trách nhiệm quản lý ngành tã trẻ em của P&G, Hoàng Lợi đã trở lại Việt Nam và quyết định gắn bó tại đây theo hướng phát triển hoàn toàn mới.

Lựa chọn phát triển tại Việt Nam, Hoàng Lợi có cơ hội “chạm” đúng đam mê của mình là tìm hiểu, phát triển ở mảng Dữ liệu và Truyền thông kỹ thuật số (Data and Digital Marketing) cùng Thương mại điện tử (e-Commerce). Đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn tại Việt Nam trong tương lai. Sau nhiều năm đón nhận thử thách, Hoàng Lợi hiện là Giám đốc Thương hiệu, Kỹ thuật số và Thương mại điện tử của Công ty P&G Việt Nam.

Chia sẻ về con đường sự nghiệp tại một trong những tập đoàn hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, Hoàng Lợi cho biết anh may mắn được chắp cánh bởi đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn cùng chính sách phát triển nhân tài bài bản.

Được tin tưởng giao trách nhiệm quản lý ngành tã trẻ em, đối với người giám đốc trẻ, đây là một trong những quyết định mang tính “thử thách lớn - thành quả cao” trong sự nghiệp.

Hoàng Lợi chia sẻ để đi đến quyết định này, anh phải trải qua 3 thay đổi lớn trong công việc: Làm quen với phân mảng mới, công việc mới và địa điểm mới, cụ thể là làm việc ở nước ngoài.

“Tôi gắn bó với thương hiệu Pampers bởi tiềm năng phát triển lớn, nếu giúp thương hiệu bứt phá được thì đó chính là cơ hội tuyệt vời để học hỏi, trau dồi và trưởng thành. Tôi luôn tin tưởng năng lực của mỗi người đều sẽ được công nhận nếu thật sự kiên nhẫn và nỗ lực”, anh chia sẻ.

Đảm nhiệm trọng trách trong ngành tã trẻ em vốn khắt khe, Ưng Hoàng Lợi xem những khó khăn trong công việc là một thử thách mà khi vượt qua nó, anh sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đưa bản thân vươn xa hơn.

Anh chia sẻ: “Tôi quan niệm học hỏi là thứ quan trọng nhất bản thân cần theo đuổi trong suốt cuộc đời. Khi học hỏi được một điều mới, bạn đang trở thành phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. P&G như một ngôi trường lớn, nơi mọi người có thể học nhiều điều từ đồng nghiệp xuất sắc đến từ mọi nơi trên thế giới. Lúc bạn có đủ kinh nghiệm, kỹ năng từ việc rèn luyện và học hỏi mỗi ngày, mọi sự tưởng thưởng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn”.

Gắn bó hơn 6 năm với P&G, Hoàng Lợi luôn trung thành với cụm từ “sống thật”, thể hiện ở 3 giá trị: Người thật - việc thật - giá trị thật. Đó cũng là phương châm sống và làm việc anh theo đuổi qua mỗi suy nghĩ, hành động, quyết định.

Anh chia sẻ ở xã hội hiện đại khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, người trẻ dễ bị chi phối bởi các sự kiện, luồng dư luận và đánh giá, mong mỏi của người khác... Trong tình huống đó, việc hiểu rõ bản thân, mong muốn thật sự của mình là phương án đầu tiên và quan trọng nhất để học tập và phát triển. Đó là lý do anh không ngừng trau dồi, phát triển những giá trị của bản thân, từ đó dùng phương châm sống này tạo ra điều tích cực, lan tỏa giá trị tử tế đến mọi người.

“Với ‘người thật’, tôi chấp nhận mình là ai, từ đó hiểu bản thân muốn gì, điểm mạnh hay cơ hội để phát triển hơn. Về ‘việc thật’, tôi luôn xác định rõ ràng kết quả muốn đạt được trước khi bắt đầu một kế hoạch để đặt ra mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Với ‘con người thật và hành động thật’, tôi tin tưởng sẽ tạo ra được ‘giá trị thật’. Đó là những điều có tác động tích cực, ý nghĩa cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng”, Hoàng Lợi chia sẻ.

Anh cũng đề cao sự tử tế trong cuộc sống. Với vị giám đốc trẻ, việc tử tế không chỉ là thái độ với người đối diện, mà còn là cách bản thân tin tưởng vào năng lực và trân trọng con người thật của chính mình.

“Khi còn trẻ, ai cũng có nhiều lần loay hoay về định hướng hay mục đích sống. Những lúc như vậy, tin tưởng vào lựa chọn và quyết định của bản thân cũng là cách bạn tử tế với chính mình. Tử tế lắng nghe mình mong muốn gì ở từng thời điểm và tin tưởng mình đã chọn con đường đúng đắn nhất, các bạn sẽ từng bước tiến gần hơn đến thành công”, giám đốc trẻ của P&G nói.

Để có được thành công đáng ngưỡng mộ, bên cạnh sự kiên trì, cũng như nỗ lực của bản thân, Ưng Hoàng Lợi hiểu rõ giá trị của sự hỗ trợ từ người thân, đồng nghiệp và tập đoàn. Đó là những yếu tố không nhỏ góp phần nắn gọt anh trở thành người trẻ bản lĩnh như hôm nay.

Thấm nhuần giá trị từ sự cho đi, giờ đây, anh muốn tạo ra nhiều hơn giá trị tích cực cho thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa tinh thần “pay it forward” đến nội bộ công ty và rộng hơn là toàn thể cộng đồng. Đó là lý do anh trở thành thành viên tích cực của sáng kiến bình đẳng và hòa nhập (Equality and Inclusion) tại P&G Việt Nam, với các nỗ lực thúc đẩy công bằng giới, cộng đồng LGBTQ+, người khuyết tật tại môi trường làm việc cũng như trong cộng đồng.

Tại Việt Nam, P&G hiện là một trong những tập đoàn đặt sự bình đẳng cho toàn thể nhân viên làm tiêu chí phát triển quan trọng hàng đầu.

Những nỗ lực đó không chỉ mang đến giá trị tích cực và sự thay đổi về lâu dài trong công việc, nhân viên hay nội bộ công ty, mà còn là sáng kiến tiêu biểu cho cộng đồng doanh nghiệp tân tiến, thể hiện sự quan tâm đến phúc lợi, đời sống tinh thần cho nhân viên.

“Sự bình đẳng dành cho tất cả đối tượng lao động, bất kể giới tính hay độ tuổi. Tôi mong muốn hòa sức mình để tạo ra nhiều cơ hội về việc làm, môi trường hay chế độ phúc lợi, góp phần phát huy khả năng của mỗi thành viên, đem lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp nói riêng và đóng góp cho xã hội nói chung”, anh chia sẻ.

Bên cạnh việc góp sức mình vào việc xây dựng môi trường làm việc tiến bộ, bình đẳng và hòa nhập, anh Lợi còn ấp ủ ước muốn thành lập một tổ chức hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa.

Trong năm 2022, ngoài việc tiếp tục đóng góp vào các chương trình trách nhiệm xã hội của P&G tại Việt Nam, anh ôm hoài bão xây dựng một chiến dịch thiện nguyện của riêng mình, nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho các em cơ hội học tập ngày một tốt hơn.

Chia sẻ về tinh thần cho đi, anh Lợi cho biết được truyền cảm hứng từ gia đình và môi trường làm việc tại P&G. “Từ nhỏ, tôi may mắn được giáo dục và chứng kiến cách ba mẹ tôi cho đi mà không cần hồi đáp. Khi lớn lên và gia nhập P&G, tôi được tham gia vào những chiến dịch trách nhiệm xã hội của công ty, tiếp cận, cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn trên toàn quốc. Tinh thần cho đi để lan tỏa giá trị tích cực trong tôi được ươm mầm từ ba mẹ và được nuôi dưỡng trong môi trường truyền cảm hứng của P&G”, anh nói.

Cho đi cũng là cách chàng trai 9X nhận lại niềm vui trong cuộc sống và công việc hàng ngày. “Tôi tin vào câu nói ‘của cho không bằng cách cho’, việc tốt bạn thực hiện dù lớn lao hay nhỏ bé, giúp được một hay nhiều người, thậm chí người khác có biết mình đang giúp họ hay không... đều không quá quan trọng. Quan trọng là khi giúp đỡ một ai đó, tôi cảm thấy hạnh phúc và được truyền năng lượng tích cực từ những giá trị mà mình tạo ra”, vị giám đốc trẻ của P&G hào hứng chia sẻ, khép lại buổi trò chuyện đầy cảm hứng về tinh thần sống - làm việc đầy tích cực.