Tình thân của Lam Trường trong đêm nhạc có 20 khán giả

Lam Trường đã đi qua những đêm nhạc phủ kín khán giả. Nhưng tối 28/10, chương trình của anh và hai cô cháu gái chỉ có 20 khán giả tham dự trực tiếp.

Sau những đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà, Vũ Cát Tường dưới hình thức online trong bối cảnh dịch Covid-19, Lam Trường vào tối ngày 28/10 tại TP.HCM, cũng tổ chức chương trình chỉ có 20 khán giả tham dự. Thay vào đó, đêm diễn với tên gọi Đêm ký ức - Giấc mơ tuyệt vời được phát trực tiếp trên mạng.

Đúng như tựa đề, Đêm ký ức - Giấc mơ tuyệt vời là cuộc tái ngộ của Lam Trường và những người bạn thân thiết trong ban nhạc The Friends năm nào. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng mời hai cô cháu gái là Tiêu Châu Như Quỳnh và Minh Thư góp giọng.

Sau thời gian có phần “im hơi lặng tiếng”, đây cũng là lần hiếm hoi Minh Thư xuất hiện trong một đêm nhạc và song ca với cậu ruột của mình.

Lam Trường hát với cháu gái Tiêu Châu Như Quỳnh.

Lam Trường gợi nhắc ký ức thanh xuân một thuở

Đêm ký ức - Giấc mơ tuyệt vời mở màn với Tình thôi xót xa (nhạc sĩ Bảo Chấn sáng tác). Đây là ca khúc gắn liền với hành trình âm nhạc hơn 20 năm của Lam Trường.

Màn thể hiện của Lam Trường không có gì mới, nhưng giọng hát của anh vẫn đủ sức gợi nhắc về những thanh xuân âm nhạc đối với hơn một thế hệ khán giả. Lam Trường tâm sự, mỗi khi hát ca khúc này, anh đều có những cảm xúc đặc biệt.

Đêm nhạc tôn vinh kỷ niệm thông qua việc giới thiệu những giai điệu của những ca khúc quen thuộc. Tuy nhiên, một số bài hát cũng được phối theo cách mới.

Chương trình sau đó tiếp tục với Giờ là giấc mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Nhiên vốn được lấy cảm hứng từ mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi của Lam Trường. Ở tiết mục này, Lam Trường với rapper 2T ít nhiều mang đến những trải nghiệm mới mẻ trong thưởng thức.

Ngoài ra, Lam Trường còn hát Đêm nay anh mơ về em (Bảo Chấn), Ánh sáng đời tôi (Minh Châu). Hát những ca khúc quen thuộc, lại bên những người bạn thiếu thời, Lam Trương thoải mái trong xử lý giọng hát. Bao nhiêu năm qua anh hát vẫn như vậy, không xuất sắc hơn và cũng không tệ hơn, vẫn chiếm được tình cảm của một bộ phận khán giả.

Cùng với các thành viên của The Friends gồm: nhạc sĩ Minh Nhiên, nhạc sĩ Hoài Sa, guitarist Vĩnh Tâm và bass Minh Hiển, Lam Trường đã phần nào tái hiện những bản hit một thuở và những kỷ niệm âm nhạc tuổi trẻ.

Đêm nhạc giới hạn 20 khán giả tham dự trực tiếp.

Lam Trường bảo thời điểm đó mỗi tối đi hát ở 8 tụ điểm ca nhạc, mỗi show hát đến 4 bài nhưng đêm nào cũng phải hội họp cùng The Friends để ăn uống, tập nhạc hay tán gẫu về các giai điệu mới. “Nhưng chúng tôi chỉ uống sữa thôi, không uống bia”, Lam Trường chia sẻ.

Không chỉ có âm nhạc là điểm chung, Lam Trường và The Friends còn có tình yêu với bóng đá, đi chơi cùng nhau nhưng điểm tập kết cuối cùng vẫn là phòng thu tập nhạc. Nhạc sĩ Minh Nhiên cho biết bên cạnh làm việc cùng nhau các anh em cũng chia sẻ những tâm tư tình cảm và đó cũng là nguồn cảm hứng để thành viên The Friends sáng tác những ca khúc mới.

Sự tái xuất của Minh Thư là điểm nhấn

Lam Trường là người thể hiện chính, tuy nhiên, đêm nhạc cũng có hai ca sĩ khách mời là Minh Thư và Tiêu Châu Như Quỳnh. Cả hai đều là cháu gái ruột của Lam Trường. Nam ca sĩ lần lượt hát với hai cháu gái ca khúc Tình em mãi trao về anh và Đêm cô đơn.

Ngoài ra, Tiêu Châu Như Quỳnh cũng lần đầu thể hiện ca khúc tự sáng tác Hãy về với em. Nữ ca sĩ bật mí đây là bài hát cô viết dành riêng cho bà xã Lam Trường sau khi nghe những tâm sự của cô về tình yêu dành cho gia đình nhỏ của mình. Trong khi Minh Thư solo bản hit Bỗng dưng muốn khóc bằng bản phối mới.

Nữ ca sĩ chông chênh trong một vài câu hát đầu nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Sự xuất hiện của Minh Thư thực sự là điểm nhấn của chương trình, càng về cuối bài hát cô càng bùng nổ. Chất giọng nội lực, xử lý chắc chắn và hát rất có tình khiến tiết mục nhận được tràng pháo tay cổ vũ từ những khán giả có mặt.

Sự góp mặt của hai cô cháu gái mang đến không gian tình thân, ấm cúng. Cả Minh Thư và Tiêu Châu Như Quỳnh đều dành thời gian kể một vài kỷ niệm với chú, cậu của mình. Minh Thư cho biết cô từ lâu cô đã mong chờ được hát với cậu mình trên sân khấu nhưng bây giờ mới có cơ hội.

Minh Thư gây ấn tượng trong chương trình.

Theo dự kiến, đêm nhạc còn có sự xuát hiện của nhạc sĩ Bảo Chấn, Lam Trường cho biết anh dự định hát, còn nhạc sĩ Bảo Chấn sẽ đàn. “Tuy nhiên, nhạc sĩ Bảo Chấn mới bị tai nạn giao thông, giờ bình thường rồi nhưng đi lại vẫn khó khăn nên không thể góp mặt trong chương trình”, nam ca sĩ cho hay. Anh cũng hy vọng sớm tái ngộ Bảo Chấn trong chương trình tới,

Đêm nhạc kết thúc với How deep in your love. Đây là ca khúc mà Lam Trường và Friends để nhiều lần thể hiện thuở mới đồng hành cùng nhau.