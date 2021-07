Tinh thần bền bỉ khó rèn luyện toàn diện qua sách vở

Sự bền bỉ là một giá trị quan trọng, giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên, đây lại là điều con khó có thể học được qua sách vở.

Sự bền bỉ cùng tinh thần vượt qua thử thách, không sợ thất bại là yếu tố quan trọng để trẻ đạt được những mục tiêu lâu dài khi trưởng thành. Đó là khả năng bắt đầu lại, đứng dậy tiếp tục cố gắng sau mỗi thất bại.

Với trẻ, tinh thần bền bỉ cần được xây dựng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, điều khó khăn với bố mẹ là tính cách này không thể học qua sách vở hay lý thuyết, mà đến từ trải nghiệm thực tế. Trong đó, luyện tập thể thao được xem là một trong những phương pháp hiệu quả và tràn đầy cảm hứng để trẻ có được tính bền bỉ.

Ngày bé, Hà An rất nhút nhát và ít nói. An sợ tiếp xúc với người lạ, đi đến những chỗ vui chơi chỉ thích chơi một mình ở góc riêng nào đó. Lo lắng vì đến tuổi mầm non mà con vẫn còn khép kín và ít bạn, chị Hòa - mẹ của Hà An - quyết định cho bé theo học một môn thể thao, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa tạo môi trường cho con vui chơi, tiếp xúc với nhiều điều mới.

Nhận thấy Hà An thích đến hồ bơi nhất, cả hai mẹ con quyết định chọn môn bơi lội. Sau hơn một năm theo học, An chuyển hướng sang bơi nghệ thuật. Bộ môn này đã giúp cô bé nhút nhát ngày nào tìm thấy sự tự tin, mà đâu đó trong những năm tháng tuổi thơ, con chưa có được.

Trong những lời nhắn nhủ với con gái, chị Hòa nói: "Nhìn con miệt mài tập luyện, mồ hôi nước mắt rơi trên sàn tập và hòa vào làn nước xanh, mẹ xót xa. Tuy nhiên, con vẫn quyết tâm theo đuổi, như con thường nói rằng mình đam mê và tự tin sẽ làm tốt đam mê ấy. Chặng đường 5 năm khổ luyện của con không dài, nhưng với gia đình mình, đó là một hành trình với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy cứ miệt mài khổ luyện và trưởng thành. Mẹ mong chờ một ngày không xa, nàng tiên cá nhỏ của mẹ sẽ được vẫy vùng nơi biển lớn ở các giải đấu đỉnh cao".

Cũng như Hà An, Kaka là một cậu bé rụt rè, mảnh khảnh và thiếu tự tin. Khi vào lớp một, Kaka được mẹ khuyến khích học thể thao để nâng cao sức khoẻ và rèn luyện sự bền bỉ, tinh thần mạnh mẽ. Sau mỗi giờ học, con lại khoác lên mình bộ võ phục, kiên nhẫn tập cùng thầy và các bạn. Cậu bé nhút nhát ngày nào giờ đã trở nên rắn rỏi, tự tin chinh phục từng bậc đai và tràn đầy năng lượng tích cực. Đó là điều mà trước đây mẹ của Kaka khó lòng hình dung, và chính thể thao đã tạo nên sự thay đổi kỳ diệu ấy.

Không nhút nhát như Hà An, rụt rè như Kaka, Trí tham gia chơi bóng đá khi còn rất bé. Nhưng thể trạng nhỏ bé của Trí khiến bố cậu không khỏi lo lắng con sẽ sớm từ bỏ đam mê. Thế nhưng, cậu bé vẫn kiên trì tiếp tục. Năm tháng trôi qua, Trí dần hoạt bát và có thể lực tốt, bền bỉ hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nỗ lực đã mang về trái ngọt khi Trí tham gia các giải bóng đá học đường do Tập đoàn Nestlé Milo phối hợp sở ban ngành thành phố tổ chức và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Đội bóng của em vô địch Cúp Nestlé Milo TP.HCM, còn Trí là một trong những vận động viên được chọn tham dự Cúp Nestlé Milo tổ chức tại Barcelona (Tây Ban Nha). Tại giải đấu này, Trí đã xuất sắc đoạt giải Cầu thủ ấn tượng.

"Sự năng động, sáng tạo và môi trường bóng đá là nơi để các con hiểu rõ hơn về tính đoàn kết, chia sẻ, cũng là nơi học tập đạo đức, kỹ năng sống" - bố của Trí nhận định.

Hà An, Trí, Kaka và rất em khác đang nỗ lực để theo đuổi đam mê, hướng đến thành công trong tương lai. Quan trọng hơn cả, thành tích giá trị nhất mà các em đạt được chính là tinh thần bền bỉ, kiên trì, không sợ thất bại. Đó là những điều các con không thể học qua sách vở, mà chỉ có trải nghiệm thực tế, đổ mồ hôi mỗi ngày trên sàn tập, sân thi đấu mới có được.

Tiến sĩ Tâm lý học Angela Duckworth, tác giả cuốn sách nổi tiếng Grit: Why passion and resilience are the secrets to success (Vững tâm bền chí ắt thành công), từng nói: "Chúng tôi định nghĩa bền bỉ là sự kiên trì và đam mê dành cho các mục tiêu dài hạn. Tinh thần bền bỉ là nỗ lực vượt qua thử thách, duy trì cố gắng, niềm yêu thích suốt nhiều năm dù gặp thất bại, nghịch cảnh và tình trạng giậm chân tại chỗ. Những người có tinh thần bền bỉ xem thành tựu như một cuộc chạy marathon, và lợi thế của họ là sức bền. Khi sự thất vọng hay chán nản là dấu hiệu chuyển hướng với người khác thì người có tinh thần bền bỉ sẽ tiếp tục theo đuổi con đường của mình".

Dù là trong cuộc sống hay thể thao, những người thành công có một điểm chung: Tinh thần bền bỉ. Họ có đam mê và rèn luyện kỹ năng để đạt kết quả tích cực. Họ tin tưởng vào bản thân và khả năng tiến bộ của mình. Họ đặt ra mục tiêu thực tế, chọn lựa bạn đồng hành đúng, và hơn hết, họ kiên định đi theo con đường đã chọn, vượt qua những khoảng thời gian khó khăn.

Trong thể thao hiếm ai đạt thành công và duy trì thành công đó nhờ may mắn. Ngay cả những vận động viên tài năng cũng không thể luôn luôn chiến thắng. Điều tạo ra sự khác biệt là tinh thần bền bỉ, sự kỷ luật được rèn luyện qua những thất bại, bước lùi. Đó là nỗ lực tiếp tục khi thua một trận đấu, khi gặp chấn thương, khi không đạt được điều kỳ vọng. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, và năm qua năm, họ vẫn tiếp tục tập luyện.

Là cha mẹ, ai cũng muốn con mình trưởng thành với những điều tốt đẹp nhất. Thật khó khăn khi thấy con phải đối mặt nhiều thử thách khi rèn luyện, nhưng điều đó sẽ giúp con trưởng thành, xây dựng tinh thần mạnh mẽ. Để hành trình gắn bó với thể thao của trẻ lâu dài hơn và tràn đầy cảm hứng, bố mẹ hãy là bạn đồng hành, thấu hiểu và động viên trẻ trên từng bước đi.

Trước tiên, bố mẹ cần quan sát và cùng con tìm hiểu các môn thể thao, từ đó tìm ra bộ môn phù hợp sở thích, cá tính và có thể giúp phát triển tiềm năng của trẻ. Bóng rổ, võ thuật, chạy, yoga, bóng đá, bơi lội, thể dục nhịp điệu..., với bất kỳ môn thể thao nào, trẻ đều có thể theo đuổi và khám phá bản thân.

Đôi khi, trẻ có thể sẽ chán nản và cáu gắt khi không đạt được kết quả như ý. Lúc đó, bố mẹ hãy giúp trẻ hiểu rằng con có quyền thất bại, và cũng có quyền thử lại. Con có thể không xuất sắc ngay lần đầu, nhưng điều quan trọng là luôn kiên trì theo đuổi. Bố mẹ cũng đừng quên động viên con khi tiến bộ, hay khen ngợi nỗ lực và cố gắng của con khi trẻ chọn cách không bỏ cuộc. Bởi những cố gắng, nỗ lực, sự bền bỉ, tự tin và lòng quyết tâm mà thể thao đem lại sẽ giúp con chinh phục thử thách trên quãng đường trưởng thành, tạo bước đệm để con trở thành nhà vô địch của chính mình trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, một nền tảng thể lực tốt dựa trên chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung đủ năng lượng sẽ giúp hành trình gắn bó thể thao của con trở nên tuyệt vời hơn. Bố mẹ có thể tìm hiểu thêm các kiến thức về dinh dưỡng từ các tổ chức uy tín, từ đó xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, giàu năng lượng cho con mỗi ngày.

