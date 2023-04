Tình sử Taylor Swift

Jake Gyllenhaal có lẽ là tình cũ được nhắc nhiều nhất của Swift. Sau chia tay, anh bị cô chỉ trích dữ dội trong album Red. Các ca khúc We Are Never Getting Back Together, State of Grace hay The Moment I Knew... được xem là đòn tấn công về mặt tinh thần đối với nam diễn viên. Thậm chí, năm 2021, nữ ca sĩ tung ra bộ phim ngắn All Too Well nói về mối tình của họ. Theo TMZ, sở dĩ Swift hậm hực Gyllenhaal vì cô bị sao phim Brokeback Mountain chia tay qua tin nhắn với lý do "cách biệt tuổi tác". Ảnh: Cheatsheet.