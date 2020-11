Mối quan hệ tình cảm của Hunter và Hallie được vợ chồng ông Joe Biden cũng như cha mẹ Hallie ủng hộ. "Chúng tôi cảm thấy may mắn khi Hunter và Hallie đã tìm thấy nhau khi họ đang cố gắng hàn gắn cuộc đời mình một lần nữa sau những mất mát. Chúng tôi thấy hạnh phúc thay cho các con", ông Joe Biden nói với The New Yorker. Tuy nhiên, chuyện tình này lại không được phần đông công chúng đón nhận. "Tất cả những gì chúng tôi nhận được đều là những thứ vớ vẩn từ mọi người. Nó thực sự khó khăn", Hunter nói. Đến tháng 4/2019, Hunter và Hallie được cho đã chia tay vì không chịu nỗi áp lực dư luận.