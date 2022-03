Tình sử hẹn hò người mẫu, hoa hậu của Marc Anthony

Chia tay Hoa hậu Italy Raffaella Modugno được 5 năm, danh ca Marc Anthony đã nên duyên với Á hậu Hoàn vũ 2021.

Theo Hola, mối tình với Nadia Ferreira, Á hậu Hoàn vũ 2021 người Paraguay, khiến cái tên Marc Anthony bỗng hot trở lại.

Ngày 20/3, chồng cũ J.Lo công khai đăng ảnh ôm người đẹp kém 31 tuổi trên máy bay. "Cầu những điều tốt đẹp đến với chúng ta", Anthony chú thích. Trước đó, á hậu tới xem show nhạc của bạn trai ở Oakland, California (Mỹ). Cả hai thường xuyên sánh đôi trong thời gian này.

Marc Anthony đăng ảnh tình tứ với Á hậu Hoàn vũ Nadia Ferreira. Ảnh: @marcanthony.

Đã khá lâu, nam danh ca không gây bàn tán bằng sản phẩm âm nhạc. Chuyện hẹn hò dàn người mẫu, diễn viên trong giới giúp anh được quan tâm hơn.

Danh ca nổi tiếng ở thập niên 1990

Theo People, Marc Anthony là nghệ danh của ngôi sao sinh năm 1968. Tên thật của anh là Marco Antonio Muñiz - được bố mẹ đặt theo tên nghệ sĩ nổi tiếng người Mexico. Gia đình kỳ vọng Anthony sẽ thành công rực rỡ như tiền bối.

Bắt đầu với tư cách nghệ sĩ underground trên đường phố New York ở tuổi thiếu niên, tới đầu những năm 1990, Anthony trở thành ca sĩ tiêu thụ đĩa nhạc salsa nhiều hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác, giúp củng cố vị trí của anh trong giới nhạc.

Phong cách salsa của Anthony khác với đồng nghiệp khi được vay mượn từ các thể loại nhạc đô thị và nhạc của người Mỹ gốc Phi mà anh đã nghe từ bé. Ngoài ra, anh còn hát nhạc ballad Latinh.

Theo thống kê của Billboard, ngôi sao 3 lần giành giải Grammy và 6 lần ẵm cúp Grammy Latinh đã bán hơn 12 triệu album toàn cầu. Anh được công nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời bởi Chủ tịch CHCI năm 2009.

Anthony nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Nghệ sĩ salsa bán chạy nhất và sở hữu nhiều album quán quân nhất trên Tropical Albums của tạp chí Billboard. Và đồng thời, anh là nghệ sĩ có nhiều sản phẩm nhất đứng đầu bảng xếp hạng Tropical Airplay với 32 bài hát.

Marc Anthony và Jennifer Lopez biểu diễn tại Madison Square Garden ở New York, Mỹ năm 1998. Ảnh: Getty.

Được yêu mến qua loạt MV You Sang To Me, I Need To Know, Rain Over Me... nhưng để nói ca khúc gây ấn tượng mạnh mẽ của Anthony thì phải kể No Me Ames - sản phẩm kết hợp với Jennifer Lopez hồi năm 1999.

Phiên bản salsa của bài hát có mặt trong album biên tập của Marc Anthony - Desde Un Principio: From the Beginning (1999). No Me Ames nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, đạt vị trí No.1 trên Billboard Hot Latin Songs và nhận đề cử Latin Grammy cho Màn trình diễn Pop xuất sắc bởi bộ đôi/nhóm nhạc.

Nhắc về thứ đầu tiên đã mua từ tiền lương của việc đi hát, Anthony bật cười chia sẻ: “Tôi đã mua chiếc xe Rolls Royce yêu thích. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó là phần thưởng tuyệt vời nhưng mà không phải. Sự thật là nhà tôi chẳng đủ chỗ để đậu nó. Lúc trẻ chúng ta thường làm những chuyện ngớ ngẩn như vậy”.

Ngoài diễn xuất thì Anthony còn đóng phim, làm giám khảo, cố vấn cho The X Factor. Tháng 4/2015, anh thành lập công ty giải trí Magnus Media và đã ký hợp đồng đầu tiên với ViacomCBS International Studios.

Phải lòng những người đẹp kém tuổi

Năm 25 tuổi, Marc Anthony lần đầu công khai bạn gái với tư cách người nổi tiếng. Anh hẹn hò ca sĩ và sĩ quan cảnh sát Debbie Rosado của thành phố New York. Cả hai chia tay năm 1995, sau một năm con gái họ chào đời.

Từ năm 1996 đến 1998, danh ca gắn bó với Claudette Lali, diễn viên người Cộng hòa Dominica. Cuộc tình này và người yêu sau đó của Anthony, Mira Sorvino, cũng nhanh chóng được anh xem là chuyện quá khứ.

Tiếp theo, Hoa hậu Hoàn vũ Dayanara Torres người Puerto Rico đã lọt vào mắt xanh của chàng nghệ sĩ đào hoa. Họ gắn bó với nhau khá lâu trước khi cử hành hôn lễ hồi tháng 5/2000. Hôn nhân kết thúc năm 2003 và Torres là người chủ động dứt tình dù đã sinh cho chồng hai con.

Cuộc tình nổi tiếng nhất và cũng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực nhất của Anthony là với Jennifer Lopez. Giọng ca On The Floor yêu say đắm nam ca sĩ điển trai từ 2003 và họ kết hôn vào một năm sau đó. Tới năm 2008, J.Lo sinh đôi một trai, một gái. Tưởng như nữ ca sĩ đã tìm thấy hạnh phúc thì cuối cùng, năm 2011, họ tan vỡ.

Thời điểm đó, Lopez suy sụp. Tuy nhiên, cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc hai con. Sự mù quáng trong tình yêu đã dẫn Anthony tới tiệm xăm, khắc lên người tên của Jennifer Lopez. Để xóa ký ức cũ, anh đã biến chữ Jennifer thành hình xăm mang tính trừu tượng cùng chữ "Liberty" (sự tự do).

17 năm sau chia tay, Anthony bất ngờ dành lời khen ngợi vợ cũ. Anh chia sẻ: "Trong công việc, cô ấy là người đầu tiên đến văn phòng và người cuối cùng ra về. Sự cần mẫn của cô ấy đã thay đổi tôi. Tôi học được nhiều điều từ cô ấy. Cô ấy là độc nhất!".

Từ trái qua là Dayanara Torres, Shannon De Lima, Mariana Downing và Nadia Ferreira - bốn mỹ nhân nổi tiếng mà Marc Anthony đã hẹn hò. Ảnh: Getty/@marcanthony.

Trong số những cô gái Anthony đã yêu, Shannon De Lima - người mẫu Venezuela kém anh 20 tuổi - cũng từng được danh ca đeo vào tay nhẫn cưới. Tuy nhiên, Daily Mail cho biết De Lima đã rất đau khổ khi biết Anthony ngoại tình với Chloe Green trong thời gian còn là chồng của cô.

Tình sử của Anthony toàn là những chân dài nổi tiếng, đẹp rực rỡ trong giới showbiz. Bạn gái mới nhất kém anh đến 31 tuổi, nhan sắc nóng bỏng vượt cả cô người mẫu Mariana Downing mà Anthony từng hẹn hò.

Truyền thông tiết lộ rằng Anthony lần đầu gặp Nadia Ferreira, Á hậu Hoàn vũ 2021, khi cô mới 17 tuổi. Họ đã chụp ảnh chung khi nam ca sĩ đến Paraguay biểu diễn.

Nadia Ferreira từng được Missosology đánh giá nhan sắc lộng lẫy không thua kém minh tinh Hollywood. Vẻ đẹp sắc sảo đến từ đôi mắt xanh hút hồn, pha trộn giữa đường nét phụ nữ Âu - Mỹ của cô khiến Anthony phải ngẩn ngơ.