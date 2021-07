Tình sử của Harry Styles

Theo Us Weekly, Harry Styles và Kendall Jenner lần đầu gặp nhau năm 2013. Hai năm sau, thành viên One Direction và ngôi sao Keeping Up With the Kardashians có chuyến du lịch chung đến Anguilla. Cặp sao nổi tiếng sau đó tái hợp ở Met Gala 2019, show The Late Late Show With James Corden. "Dù chưa một lần thừa nhận hẹn hò, họ vẫn xem nhau là những người bạn thân nhất", nguồn tin nói.