Tình nguyện viên ở TP.HCM đăng ảnh khoe giấy đi đường trên mạng xã hội

Nhận giấy đi đường để làm công tác tình nguyện tại phường An Phú (TP.HCM), chị M. đăng ảnh trên Facebook với nội dung "cuối cùng được ra đường chạy vòng vòng. Cảm ơn anh trai".

Ngày 28/8, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND phường An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM), cho biết chính quyền địa phương này đã thu hồi giấy đi đường của chị V.N.T.M. (tình nguyện viên của phường) sau khi chị này đăng ảnh tờ giấy lên Facebook để khoe khoang, không nhằm mục đích phục vụ công tác.

Chị M. đăng lên mạng xã hội khoe giấy đi đường. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo ông Phương, chị M. được cấp giấy đi đường do Công an phường An Phú ký và đóng dấu dành cho tình nguyện viên phục công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Chị M. trước đó đã đăng ký tham gia nhóm tình nguyện viên của địa phương để hỗ trợ công việc lấy mẫu xét nghiệm. Việc cấp giấy này để phục vụ công tác đi lại, làm nhiệm vụ cho tình nguyện viên.

Sau khi nhận được giấy, ngày 27/8, chị M. dùng tài khoản mạng xã hội là Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh giấy đi đường kèm nội dung "...cuối cùng em cũng được ra đường, được chạy vòng vòng... Cảm ơn ông anh trai của em".

"Nhận thấy hành động của chị M. là phản cảm, địa phương đã mời chị này tới trụ sở để làm rõ và thu hồi giấy đi đường. Tạm thời không để chị M. tham gia nhóm tình nguyện viên tại phường", Chủ tịch phường An Phú nói.